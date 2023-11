Il Gruppo Renault Italia presenta “Digital Care Service”

ROMA (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault Italia ha presentato ai responsabili assistenza di tutta la sua Rete il progetto “Digital Care Service”, un rivoluzionario percorso cliente interamente digitale. Renault è un brand che da sempre pone la persona e le sue esigenze al centro della propria attenzione, una Marca empatica che si prende cura delle persone e che si pone come obiettivo prioritario la massima soddisfazione del cliente in tutto il suo percorso esperienziale. Coerentemente con questo approccio e con il piano strategico Renaulution, Renault ha lanciato nel 2021 la firma Renault Care Service, che esprime perfettamente il concetto secondo cui la Marca desidera offrire ai suoi clienti servizi sempre più innovativi, dinamici e tailor-made che garantiscano un valore aggiunto e gli consentano di risparmiare tempo, all’insegna del “time for quality life”. Il Costruttore e la sua Rete hanno lavorato in questi ultimi anni per trasformare radicalmente l’esperienza cliente, con l’obiettivo di renderla sempre più semplice ed efficace, impegnandosi in termini di risorse umane, processi e sviluppo di nuovi strumenti digitali.

Nasce così Digital Care Service, un insieme di innovativi servizi accessibili al cliente direttamente dall’app MyRenault, utilizzabili rimanendo comodamente seduto sul divano di casa o dal proprio posto di lavoro: un intero percorso che fa risparmiare al cliente tempo prezioso da dedicare ad altro. A esempio: Booking online: il cliente ha la possibilità di prenotare un appuntamento di manutenzione per la sua auto consultando la disponibilità direttamente dall’agenda dell’officina e scegliendo servizi aggiuntivi, quali la courtesy car che il cliente ritira direttamente tramite una app, o il servizio “door2door valet service”. Quest’ultimo servizio consente al cliente di rimanere comodamente a casa mentre un addetto valet dell’officina preleva la sua auto presso il suo domicilio per riportarla ad intervento ultimato.

Chat diretta con il dealer: un vero e proprio canale bidirezionale che consente al cliente di comunicare in maniera diretta, rapida e trasparente con la propria officina.

Smart video: il cliente riceve un video che mostra in real-time l’avanzamento dei lavori sulla sua vettura, in un’ottica di totale trasparenza. E-payment: il cliente può ricevere la fattura via app e può effettuare il pagamento online, senza necessariamente doversi recare in officina, anche in questo caso con un notevole risparmio di tempo. Inoltre, usufruendo del nuovo servizio Care Service 24/7, il Cliente potrà recarsi in officina per un intervento di manutenzione e lasciare la propria auto senza attese. Attraverso l’app MyRenault avrà l’opportunità di attivare il locker per depositare in tutta sicurezza la chiave del proprio veicolo che ritroverà pronta per il ritiro al suo ritorno. Il Gruppo Renault Italia ha recentemente organizzato un’intera giornata di formazione dedicata a tutto il Personale after-sales della propria Rete, per illustrare nel dettaglio la nuova Customer Journey attraverso il nuovo progetto “Digital Care Service”, ma anche attraverso la testimonianza del primo Concessionario pilota, Renault Autoequipe di Roma. Il percorso Digital Care Service sarà diffuso progressivamente in tutta la rete del Costruttore, per garantire a tutti i propri clienti un’esperienza 100% digitale.

foto: ufficio stampa Renault Group Italia

(ITALPRESS).