Il Gruppo Smet porta la Salernitana in Europa: si presenta il veicolo Iveco dedicato ai granata

Sarà il Gruppo Smet a portare il cuore granata su milioni di km di strade in tutta Europa. L’azienda, fondata a Salerno 76 anni fa e oggi eccellenza italiana nel settore del trasporto merci e della logistica integrata, “dedica alla U.S. Salernitana 1919 – si legge in una nota – il veicolo Iveco interamente brandizzato con i colori e il logo della squadra”.

Il nuovo veicolo Iveco verrà consegnato ufficialmente venerdì 4 agosto, in occasione del 76° anniversario del Gruppo Smet, presso Spa Easyfuel in Via Cappello Vecchio a Salerno. Alla cerimonia di consegna prenderanno parte Domenico De Rosa (Ceo del Gruppo Smet), Maurizio Milan (Amministratore delegato della Us Salernitana 1919), Guido Grimaldi (Corporate Short Sea Shipping Director di Grimaldi Group e Presidente dell’Associazione di Categoria Alis), Fabrizio Buffa (Medium & Heavy Business Line Manager di Iveco) e Sara Ferrajoli (Ceo di Mecar).

“Il cuore granata inizia a viaggiare sulle strade di tutta Europa, grazie al trasporto merci che da sempre è un indicatore affidabile di crescita economica e stabilità sociale – ha dichiarato Domenico De Rosa, CEO del Gruppo Smet – Porteremo i colori e il logo della Salernitana con fierezza ed entusiasmo, nella certezza che il Presidente Danilo Iervolino e tutto il suo team condurranno presto la squadra a nuovi successi, fino alle competizioni europee”.

Nel dicembre 2022 Domenico De Rosa e Danilo Iervolino hanno ricevuto entrambi l’Oscar dell’Innovazione. Il riconoscimento è stato conferito dall’Angi (Associazione Nazionali Giovani Innovatori), a testimonianza dei risultati raggiunti nei rispettivi settori e della spinta innovativa che ha consentito al Gruppo Smet e alla Salernitana di emergere quali eccellenze imprenditoriali del Mezzogiorno e di posizionarsi in un scenario internazionale mantenendo però intatto il profondo legame con il territorio.