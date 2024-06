Il Gruppo Tessile Casmik riceve il premio Industria Felix Campania

Tra le 83 imprese della Campania più competitive del Sud Italia, il Gruppo Tessile Casmik per il secondo anno consecutivo ha ricevuto il riconoscimento del premio Industria Felix.

L’evento si è svolto a Città della Scienza, il museo interattivo del corpo umano e il Planetario 3D, con le 141 imprese più competitive di Basilicata (15), Calabria (12), Campania (83), Molise (18) e Sicilia (13) nell’ambito del 57° evento “Industria Felix” che si è svolto in una doppia sessione, mattutina e pomeridiana, alla presenza di più di 500 imprenditori e manager provenienti dalle regioni citate.

L’evento è stato organizzato da Industria Felix Magazine trimestrale di economia e finanza diretto da Michele Montemurro in supplemento con Il Sole 24 Ore, in co-organizzazione con Regione Campania (tramite il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione), in collaborazione con Cerved, Università Luiss Guido Carli, A.C. Industria Felix, col sostegno di Confindustria, con il patrocinio di Confindustria Campania, con le media partnership de Il Sole 24 Ore, Askanews e Adnkronos e con le partnership di Grant Thornton, ELITE (Euronext), Leyton Italia, M&L Consulting Group e Dalmine Logistic Solutions.

Per il secondo anno consecutivo, il Gruppo Tessile Casmik S.R.L., è risultata tra le migliori imprese a vocazione internazionale per performance gestionale e affidabilità finanziaria Cerved con sede legale nella regione Campania.

Fondata e portata ai massimi livelli dal compianto Michele Casillo, un uomo che si è fatto da solo, privilegiando nella sua lunga carriera di imprenditore il lavoro, condotto con estremo sacrifico e abile fiuto negli affari, già gli era valsa una spiccata notorietà nella sua natia San Giuseppe Vesuviano (NA), dove tutto è iniziato.

La sua saggia lungimiranza gli ha consentito di continuare, con un successo ancora maggiore, il suo progetto imprenditoriale inserendo nell’organico dell’azienda i suoi quattro figli: tutti dediti al lavoro con la stessa passione e competenza, trasmessa così bene e con grande autorità.

Tre sorelle e un fratello, (amministratore unico della stessa): Teresa Casillo, Franca Casillo, Maria Casillo e Luigi Casillo, che oggi possono vantare questo importante riconoscimento, grazie ad una forte coesione non solo familiare ma anche aziendale, attraverso grandi sforzi imprenditoriali, e forti sacrifici sinonimi di una sana e fattiva organizzazione aziendale che oggi ha un fatturato di 27.424.000 euro, e un organico di 29 addetti.