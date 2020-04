La maggior parte delle sedi del Gruppo Toyota – Direzione Centrale e Rete dei Concessionari Toyota e Lexus – da questa settimana si stanno illuminando con il tricolore nazionale, accendendosi come tanti puntini per unire ed abbracciare tutta l’Italia. Con questo ulteriore e semplice gesto la Comunità di Toyota in Italia vuole manifestare, con fierezza e partecipazione, la propria vicinanza a tutti gli Italiani e al Paese, che sta sfidando il proprio “impossibile” in questa difficile situazione.

Una scelta che si aggiunge alle altre numerose iniziative di sostegno avviate dal gruppo Toyota durante il periodo d’emergenza. L’iniziativa si pone in continuità con la campagna di comunicazione ‘The Unbreakable’ (https://www.toyota.it/startyourimpossible/ripartiremo-insieme), lanciata dal Gruppo Toyota lo scorso 9 Aprile.

La campagna vuole mandare a tutti gli Italiani un messaggio di speranza e d’incoraggiamento, attraverso la voce di 7 atleti olimpici e paralimpici italiani, rappresentanti del Toyota Team (Bebe Vio, Ivan Zaytsev, Simona Quadarella, Andrea Pusateri, Vanessa Ferrari, Ivan Federico, Gabriele Detti). Gli atleti raccontano la propria storia personale e sportiva e, prendendo spunto dal Kintusgi, un’arte tradizionale Giapponese, ci inducono ad avere fiducia e speranza, perché “niente è impossibile se ci crediamo davvero”.

(ITALPRESS).

L’articolo Il Gruppo Toyota si tinge di tricolore proviene da Italpress.