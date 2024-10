Il Gruppo Volvo a Ecomondo, insieme verso lo zero

MILANO (ITALPRESS) – Dal 5 all’8 Novembre, al padiglione Hall A5C5, su una superficie di 700 mq, il Gruppo Volvo presenta le soluzioni sostenibili volte ad azzerare le emissioni di CO2 entro il 2050, sottolineando come la pluralità tecnologica sia la parola chiave per raggiungere questo obiettivo. Volvo Trucks, in anteprima nazionale, presenterà il nuovo FM Low Entry, il veicolo ad Ingresso ribassato esclusivamente elettrico, con un eccellente livello di visibilità (5 stelle nella valutazione Direct Vision) e comfort di guida. Una scelta ideale quando si ha bisogno di un veicolo ad alta capacità di carico, adatto per qualsiasi segmento cittadino come la raccolta rifiuti, la cantieristica o le consegne. La ricarica del veicolo verrà rappresentata da una colonnina Plenitude da 300 kW e da un’unità BESS (Battery Energy Storage Systems) di Volvo Penta. Sarà esposto anche il nuovo Volvo FH16 Aero alimentato a HVOlution. Progettato per la massima produttività, dal design aerodinamico combinato con il potente motore D17, questo veicolo offre elevate prestazioni e risparmio di carburante, garantendo un’esperienza di guida eccezionale.

HVOlution è il biocarburante diesel di Enilive prodotto al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle Energie Rinnovabili “REDII”). E’ prodotto prevalentemente da materie prime di scarto, come oli esausti da cucina, grassi animali e residui dell’industria agroalimentare. L’utilizzo di HVOlution ha consentito una riduzione delle emissioni di CO2eq lungo tutta la filiera nel 2023 con percentuali che vanno dal 60% al 90%, rispetto al mix fossile di riferimento secondo i criteri stabiliti dalla Direttiva RED II, a seconda delle materie prime utilizzate.

Volvo porterà inoltre un progetto concreto di economia circolare in partnership con Energiapura, marchio leader nella produzione di abbigliamento tecnico racing e protezioni per lo sci alpino.

Energiapura realizza prodotti derivati dal riciclo di bottiglie di plastica PET a loro volta riciclabili: tessuti, etichette, cerniere, imbottiture, ogni componente è coinvolto in questo processo di rivitalizzazione della materia. Le plastiche recuperate vengono poi trasportate a bordo del nuovo FH Aero Electric presso i centri di trasformazione. Il personale Volvo, in occasione di Ecomondo, sarà quindi testimonial di questo progetto indossando i capi realizzati attraverso il recupero delle bottiglie PET. Si realizza così un percorso continuo e virtuoso che azzera gli scarti e attiva un autentico ciclo di sostenibilità. Presso lo stand sarà presente un ecocompattatore disponibile al pubblico per la raccolta dei vuoti di bottiglie di plastica PET: ad ogni bottiglia inserita, verrà emesso uno scontrino di ricevuta. A uno scontrino selezionato a sorte corrisponderà un omaggio.

Volvo CE Italia, in anteprima nazionale, presenterà la prima pala gommata elettrica di medie dimensioni L120 che sta già riscuotendo grande successo presso selezionati clienti in Europa.

In esposizione ci sarà anche l’escavatore EC230 Serie F 100% HVO, l’escavatore compatto ECR18 Electric equipaggiato con il nuovo “Demolition Pack” e la pala gommata compatta L25 Electric con spazzatrice Holms già presenti sul mercato da tempo e al lavoro in sempre più cantieri anche in Italia. Sarà esposto altresì il nuovo mobile charger PU40, compatto, portatile e facile da usare che può ricaricare tutto, dalle macchine elettriche compatte Volvo ad altre attrezzature elettriche presenti in cantiere.

Molta attenzione sarà dedicata alla formazione degli operatori con il Cab Simulator, dispositivo con il quale gli operatori sono in grado di sperimentare degli scenari realistici in un ambiente di apprendimento sicuro e divertente. In questa edizione di Ecomondo grande spazio sarà dedicato ai Site Solutions, le soluzioni intelligenti per l’incremento della produttività, l’azzeramento dei fermi macchine e la riduzione di costi ed emissioni, con la possibilità di avere a disposizione in un’area dedicata gli esperti delle nuove tecnologie e servizi di Volvo

Construction Equipment. Con la più ampia gamma di macchine elettriche e di soluzioni di ricarica presenti sul mercato, Volvo CE è in prima linea nella trasformazione del nostro settore verso un futuro a zero emissioni. Volvo Penta presenterà a Ecomondo un’unità BESS (Battery Energy Storage Systems) costruita in collaborazione con Tecnogen, azienda del gruppo BGG.

Volvo Penta è il fornitore del blocco DC, basato su tecnologia collaudata del Gruppo Volvo, con l’obiettivo di contribuire alla transizione energetica basata su fonti rinnovabili.

I sistemi di accumulo dell’energia a batteria (BESS) migliorano l’affidabilità, la capacità e la resilienza della rete elettrica attraverso lo stoccaggio e la distribuzione dell’energia. Volvo Penta ha sviluppato un sottosistema destinato al BESS scalabile e costruito appositamente, con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e le prestazioni per l’erogazione di potenza verso un futuro a zero emissioni nette.

Da una sola unità a tutte quelle necessarie, la soluzione Volvo Penta è scalabile fino a centinaia di megawattora ed è ottimizzata per soddisfare le esigenze aziendali di accumulo di energia. Volvo Penta supporta i costruttori di BESS con un sottosistema integrato compatto, efficiente e ad alta densità di potenza, facile da installare, controllare e manutenere.

Un video 3D, che mostra il funzionamento del BESS nella società, offrirà un’anteprima di un futuro a zero emissioni nette.

All’interno dello spazio Volvo Penta verrà esposto anche il nuovo motore D17, l’unità con la maggiore densità di potenza nel nostro range e già conforme all’utilizzo di carburante HVO. Studiato e sviluppato per rispondere alle esigenze del futuro, rappresenta la prima piattaforma che sarà declinata anche nell’alimentazione a gas. I nuovi prodotti Volvo Penta rappresentano un ulteriore passo avanti per sostenere i clienti nella transizione verso l’azzeramento delle emissioni e rispettare l’impegno dell’azienda nella Science Based Targets initiative (SBTi), con l’obiettivo di raggiungere emissioni zero nella catena del valore entro il 2040.

foto: ufficio stampa Volvo Trucks Italia

(ITALPRESS).