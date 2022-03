Il gusto della cultura, focus a Trecase dell’associazione Prometeo: si parla di maiale con Giovanni Gentile

Nell’ambito del ciclo di incontri “Il gusto della cultura”, promosso dall’associazione culturale Prometeo di Torre del Greco, sabato prossimo, 12 marzo, si terrà un focus alle ore 19:30 presso l’oratorio “Sac. Don Giuseppe Tortora” Santuario-Parrocchia “Santa Maria delle Grazie e San Gennaro” (in Via Regina Margherita 68, a Trecase) dal titolo “La cultura del … maiale”.

Il cibo diventa così il pretesto non soltanto per un viaggio nella buona cucina del territorio ma anche un momento culturale per gustare ed aggregare. Se ne discuterà con Giovanni Gentile, agronomo, con l’obiettivo di promuovere la cultura delle eccellenze agricole della

Campania e la storia del suino, mammifero della famiglia dei suidi, il più utilizzato in gastronomia, compreso i sottoprodotti derivati e lo sfruttamento delle setole, “perché

del maiale – dicono gli organizzatori – non si butta via niente”. Ci sarà anche una performance a cura del gruppo artistico della Prometeo.