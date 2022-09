Il Jova Beach approda a Viareggio e pulisce le spiagge toscane, ma gli attacchi degli ecologisti continuano

Mentre da alcuni settori dell’ambientalismo continuano gli attacchi ai concerti in spiaggia, in occasione dell’undicesima tappa del Jova Beach Party 2022, prevista a Viareggio (LU) il 2 e il 3 settembre, Ri-Party-Amo – il progetto ambientale nato dalla collaborazione tra il Jova Beach Party, Intesa Sanpaolo e WWF Italia – pulirà le spiagge e i fondali di diverse località toscane. Grazie ad una grande campagna di raccolta fondi ancora attiva sulla piattaforma di crowdfunding For Funding di Intesa Sanpaolo (ForFunding.it/Ripartyamo), ad oggi sono stati donati più di 3 milioni di euro che saranno utilizzati per lo sviluppo del progetto. Ri-Party-Amo agisce su tre aree di sviluppo: ”Puliamo l’Italia” con l’obiettivo di pulire 20 milioni di metri quadri spiagge, laghi, fiumi e fondali; ”Ricostruiamo la natura” per realizzare 8 macro azioni di ripristino degli habitat; ”Formiamo i giovani” con un piano formativo per più di 250 mila studenti: 8 workshop universitari, borse di studio e programmi didattici per la scuola.

In concomitanza con la tappa di Viareggio del tour di Jovanotti, saranno effettuati una serie di interventi: il 18 settembre 2022 a Marina di Vecchiano (PI), saranno puliti 250.000 mq di territorio sulle spiagge del tratto di costa del Parco Migliarino, San Rossore, Massaciuccoli con la presenza di 400 volontari. Lo stesso giorno, 10.000 mq di fondali a Rosignano Solvay (LI), saranno ripuliti da 30 sub volontari. Il 18 marzo 2023, invece, 100 volontari interverranno su 100.000 mq di territorio sulla spiaggia libera di Capalbio (GR), mentre l’8 giugno 2023 saranno protagonisti 10.000 mq di fondali ad Argentario (GR). Quanto alla formazione, a dicembre si terrà, presso l’Università degli Studi di Firenze, un workshop dal titolo ”Dalla roccia al paesaggio”, che studierà la geologia per l’ambiente e il territorio, il territorio e la sua natura e indagherà quali possono essere le opportunità di sviluppo territoriale, sociale ed economico. Ci sarà poi successiva possibilità di sperimentazione On Field presso l’Oasi WWF di Focognano Campi Bisenzio (FI). Tra tutti coloro che avranno contribuito alla raccolta con le donazioni dedicate al progetto Ri-Party-Amo, 4.000 persone avranno la possibilità di partecipare a due esclusivi concerti che Jovanotti terrà all’Atlantico di Roma e all’Alcatraz di Milano il 12 e il 14 novembre.