Il Jova Beach Party a Bresso sabato 10 settembre, treni a 10 euro da tutta la Lombardia

Con Trenord al Jova Beach Party a Bresso: per raggiungere l’evento che si terra’ sabato 10 settembre all’aeroporto civico, l’azienda ferroviaria propone un biglietto speciale a 10 euro valido per un viaggio d’andata da tutta la Lombardia a Sesto San Giovanni o Cormano-Cusano Milanino e il ritorno su una delle otto corse straordinarie notturne che saranno effettuate verso Varese, Saronno, Novara, Bergamo, Como, Lecco, Lodi, con fermate intermedie. Il biglietto speciale e’ in vendita online su trenord.it e sull’App; in fase d’acquisto e’ necessario indicare il treno speciale che si utilizzera’ per il rientro. La stazione di Sesto San Giovanni e’ raggiunta dalle linee Bergamo-Carnate-Milano, S7 Lecco-Molteno-Monza-Milano, S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi, S9 Saronno-Seregno-Milano-Albairate, S1 Chiasso-Como-Milano-Rho. Si puo’ arrivare a Cormano-Cusano Milanino, con le linee S2 Mariano Comense-Milano Bovisa e S4 Camnago-Milano Bovisa-Milano Cadorna.