“Il Laboratorio”, al Museo Madre prima uscita per il docufilm su Vittorio Avella

Oggi, mercoledì 19 febbraio, alle ore 17,30, il Museo Madre di Napoli ospiterà la presentazione de “Il Laboratorio”, l’opera del regista Pasquale Napolitano, scritto in collaborazione con Daniela Allocca e prodotto da Lapej Communication.

“Il Laboratorio”, in particolare, è un documentario della durata di 65 minuti che descrive una parabola artistica straordinaria, che nessuno aveva ancora raccontato: quella di Vittorio Avella, maestro dell’incisione, che dopo aver studiato a Parigi e aver intrapreso il suo percorso nel mondo dell’arte, prende una decisione controcorrente e nel 1978 sceglie di tornare nella sua città natale, Nola, per fondare, insieme all’amico di una vita, Antonio Sgambati, la stamperia d’arte “Il Laboratorio di Nola”, che ancora oggi è tra le realtà più importanti nel settore delle arti applicate a livello mondiale. Ha all’attivo, infatti, edizioni di grande pregio che ne fanno uno dei migliori produttori di libri d’arte e d’artista del mondo e con un catalogo che annovera i più importanti nomi della poesia e delle arti visive. Tra questi, solo per citarne alcuni, Mimmo Paladino, Riccardo Dalisi, Ernesto Tatafiore, Ernesto Treccani, Tullio Altan, Sergio Fermariello, Erri De Luca, Domenico Rea, Trilussa, Bertold Brecht, Umberto Saba, Lello Esposito, Gabriela Frasca.

Questo ritorno alle origini è una scelta di vita, atto di militanza, un manifesto politico, ed è questo che il film vuol raccontare: nell’attraversare 50 anni di arte contemporanea, Avella e Sgambati hanno messo al centro del loro fare artistico l’incontro, il network, che congiunge artigianato, avanguardia e relazioni umane, partendo dalla provincia napoletana per attraversare il mondo con la loro proposta utopica e radicale.

La serata sarà introdotta da Angela Tecce, Presidente della Fondazione Donnaregina per le arti contemporanee, ed Eva Fabbris, Direttrice del Museo Madre. A seguire, interverranno i protagonisti del film Vittorio e Antonio Sgambati in dialogo con Armando Andria, curatore e producer e Mimmo Grasso, poeta, oltre che a Pasquale Napolitano e Daniela Allocca.

L’iniziativa si inserisce nella programmazione del Museo Madre, confermando il suo ruolo di polo culturale dedicato alla ricerca e alla valorizzazione delle arti contemporanee.