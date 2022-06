Il lato sostenibile delle realtà imprenditoriali: press workshop allo Zoo di Napoli

Si terrà presso lo Zoo di Napoli giovedì 23 giugno 2022 – dalle 10.00 alle14.00, il Corso/Press Workshop sul lato sostenibile delle realtà imprenditoriali. “In una realtà imprenditoriale così variegata, come quella del nostro territorio, l’idea di accorpare e per certi versi mettere a confronto o ancora in sinergia, realtà molto diverse per tipologia e argomento, diventa opportunità di conoscenza e crescita, per chi ha scelto il mestiere di giornalista nella volontà di appagare curiosità sane e perché no, aprire orizzonti professionali a nuove e sempre più entusiasmanti azioni arricchenti”, spiegano gli organizzatori. “Verificare e approfondire i contenuti dal vivo, in un breve confronto di alcune delle realtà che raccontano il proprio lato sostenibile (con gli interventi di Fiorella Saggese zoologa, Zoo di Napoli, Giovanni Aurino architetto Od’a Officine d’Architettura, Mario Grasso direttore Confederazione Italiana Agricoltori Campania, Leonardo Di Mauro presidente Ordine degli Architetti Paesaggisti e Pianificatori di Napoli e Provincia, ecc.), è un ritorno alle sane abitudini, entrando nel vivo di eventi e scelte. Opportunità di incontro con singole realtà, che racconteranno le loro esperienze imprenditoriali, spaziando dal settore turistico, al food&wine, al tecnologico, all’intrattenimento, all’architettura, al terzo settore, all’economia, ecc.Ma l’appuntamento è anche occasione per visitare lo Zoo di Napoli, accompagnati da una guida, a piccoli gruppi, con partenza dallo Chalet”, concludono.

Gli interventi

Coordinati da Tiziana Tirrito interverranno all’incontro:

Ordine dei Giornalisti della Campania– Ottavio Lucarelli, Presidente

Tenuta Cavalier Pepe– Milena Pepe, viticoltrice

Gruppo Trefin (Aerosoft spa-Citema)– Francesco Floro Flores, presidente

Arkeda Open House– Leonardo Di Mauro presidente Ordine degli architetti paesaggisti e pianificatori di Napoli e provincia, Giovanni Aurino Od’a Officina d’Architettura

Zoo di Napoli– Fiorella Saggese, curatore zoologico

Cascina Blu Onlus– Luisa Di Biagio, vice presidente

E.C.O. Epilessie Campania ODV –Rossella Giaquinto, presidente

CIA, Confederazione Italiana Agricoltori, Campania – Mario Grasso, direttore

Dipartimento di Farmacia, Università di Napoli Federico II– laboratorio di r&dcosmetics- Sonia Laneri, docente responsabile

Leonardo Immobiliare- Stefano Mazza Presidente

Caffe Seddio– Pasquale e AndreaSeddio imprenditori