Il lavoro che verrà, domani a Napoli l’incontro Luiss-Confindustria su formazione e occupazione

Luiss e Sistemi formativi Confindustria, in collaborazione con Unione Industriali Napoli, fanno tappa nel capoluogo campano per la quinta fermata del roadshow nazionale “Nuove prospettive per imprenditori e studenti del territorio”. L’appuntamento è in programma domani alle 14.30 presso la sede dell’Unione Industriali Napoli, in piazza dei Martiri 58.

L’incontro si propone come momento di confronto tra università, giovani e imprese sul tema delle competenze, con un focus sulle nuove frontiere dell’educazione e sul ruolo strategico della formazione in un mercato del lavoro in rapida trasformazione.

Ai saluti istituzionali di Giancarlo Fimiani, vicepresidente Valorizzazione del capitale umano, innovazione, ricerca e sviluppo, università di Unione Industriali Napoli, seguirà l’intervento “La bussola per il futuro – analisi dei megatrends per imparare, guidare, crescere” del professor Enzo Peruffo, prorettore per la didattica con delega alle lauree magistrali della Luiss.

I lavori si concluderanno con le testimonianze degli alumni Luiss di origine campana Chiara Attena, Sales & Marketing Passenger Dpt di Grimaldi Group, e Simona Esposito, segretaria di legazione del Ministero degli Affari Esteri, seguite dalla presentazione dell’offerta formativa dell’ateneo intitolato a Guido Carli.

La Luiss registra per i propri laureati un tasso di occupazione pari al 95% a un anno dal conseguimento del titolo. L’iniziativa rafforza inoltre il legame tra l’università e la Campania, oggi prima regione di provenienza degli studenti Luiss al di fuori del Lazio, con circa 1.500 iscritti su un totale di 12mila.