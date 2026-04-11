Il lavoro come “fermento dell’ esistenza”

di Annamaria Spina

Perché alcune persone non vedono l’ora di andare a lavorare?

È una domanda scomoda, quasi controintuitiva, in un tempo che ha imparato a raccontare il lavoro soprattutto come fatica, obbligo, necessità… eppure quella “tensione” esiste, attraversa le epoche, le classi sociali, le storie individuali. Il desiderio di tornare a lavorare, di rientrare in quel ritmo, in quella struttura, in quel luogo in cui qualcosa, dentro, si rimette in ordine. Che cos’è, allora, il lavoro per l’essere umano? E perché, da sempre, non riesce a farne a meno?

Prima ancora che esistessero mercati, monete, imprese, esisteva… un gesto. L’uomo primitivo lavorava per vivere, certo, ma anche per esistere dentro il mondo. Cacciare, coltivare, costruire non erano soltanto attività necessarie, erano forme di relazione con la realtà. Ogni gesto era un’affermazione: io sono parte di questo ordine. Nelle civiltà antiche il lavoro assumeva significati diversi, ma mai irrilevanti. Per i Greci, il lavoro manuale era spesso subordinato, eppure l’opera, il fare, restava centrale come espressione dell’umano; nel mondo romano si intrecciava con la disciplina, con il dovere, con l’idea di costruzione collettiva; nel pensiero medievale diventava vocazione, partecipazione a un disegno più grande.

In ogni epoca cambia la forma ma resta la sostanza… “l’essere umano ha bisogno di fare, non solo per sopravvivere, ma per non sentirsi estraneo alla propria esistenza”.

Che cosa accade, invece, quando il lavoro manca? Accade che il tempo si svuota… e il vuoto diventa inquietudine, dispersione, perdita di orientamento. Lavorare significa tracciare linee dentro il fluire dei giorni, significa dire: qui inizio, qui continuo, qui arrivo. Senza queste linee cosa resta? È davvero libertà… o è smarrimento?

L’essere umano non è una presenza immobile… è un processo, e questo processo ha bisogno di incarnarsi in azioni. Il lavoro è una delle forme più incisive di questa incarnazione.

Non siamo soltanto ciò che pensiamo di essere… siamo ciò che facciamo con continuità.

Il lavoro costruisce identità perché offre una ripetizione significativa: giorno dopo giorno, l’individuo si riconosce in ciò che compie, trova coerenza, direzione, narrazione. Chi sono, se non faccio nulla? Chi resto, se non contribuisco? Sono domande radicali… e il lavoro, spesso, è la risposta più immediata.

Ci sono momenti della vita in cui tutto diventa incerto — relazioni, emozioni, prospettive — ed è proprio lì che il lavoro diventa rifugio. Nel lavoro esistono regole, confini, responsabilità, esiste una logica che rassicura. Quante persone trovano nel lavoro una stabilità che non trovano altrove? Il lavoro delimita la vita, e delimitare significa rendere il caos abitabile.

Il lavoro può diventare anche una forza essenziale che sostiene la volontà umana. Quando un individuo è attraversato dalla sofferenza, fisica o emotiva, ciò che rischia di spegnersi non è solo l’energia, ma la direzione, si perde il senso del “perché continuare”. Lavorare, allora, diventa un appiglio: costringe a muoversi, a rispondere, a essere presenti… a reagire. Non è il lavoro a salvare la vita, ma è spesso ciò che la tiene accesa abbastanza a lungo. Quante esistenze sono state sostenute da questo filo? Quante volte “devo andare a lavorare” ha significato, in realtà, “devo continuare a esistere”?

Il lavoro impone limiti, e i limiti, nella cultura contemporanea, sono spesso percepiti come ostacoli… ma è davvero così? Senza limiti, l’essere umano si espande o si disperde? La disciplina, gli orari, la responsabilità, la ripetizione costruiscono una struttura dentro cui la vita prende forma: l’azione ribadita diventa familiarità, la responsabilità equilibrio, l’impegno identità. Il lavoro educa senza dichiararlo, edifica una dimensione interiore attraverso una struttura esteriore ed è anche slancio, desiderio di fare meglio, di creare qualcosa che prima non esisteva.

In questo desiderio si accende qualcosa di essenziale… una forza che potremmo chiamare il “fermento dell’esistenza”.

Questa energia non produce soltanto valore economico… produce senso, trasformando il fare in presenza, l’azione in identità, il lavoro in una forma viva di esistenza.

L’economia, allora, diventa responsabilità, non solo verso il mercato ma verso l’essere umano, perché dietro ogni ruolo, ogni funzione, ogni mansione, c’è una domanda: questo lavoro mi sostiene o mi svuota? E torniamo alla domanda iniziale… perché alcune persone non vedono l’ora di andare a lavorare? Perché dentro quel gesto quotidiano si racchiude qualcosa di profondamente umano che dice: io sono qui, io continuo, io partecipo… io esisto.

Da quest’ultima affermazione… sento l’economia cambiare volto, non più soltanto disciplina, sistema, organizzazione, ma qualcosa di molto più vicino al battito umano. Qualcosa che ho percepito più volte, osservando la vita, attraversando le persone, ascoltando il modo in cui alcuni esseri umani si aggrappano al proprio compito come ci si aggrappa a una soglia, a un appiglio, a una ragione.

Ho sempre pensato che non si viva soltanto di affetti, pur essendo gli affetti il respiro più alto dell’esistenza. Si vive anche di funzione, di responsabilità, di presenza attiva. Si vive sapendo che da qualche parte ci attende qualcosa da fare, da costruire, da creare, da custodire…

Vi è un’energia nel lavoro che non ha nulla di meccanico… è la forza di chi, alzandosi al mattino, non compie solo un dovere ma rinnova un patto con la vita. Un patto che non riguarda il denaro… riguarda il senso, quella misteriosa energia interiore che tiene acceso l’essere umano e gli impedisce di cedere al peso del dolore, del vuoto e perfino della disillusione.

Ci sono esistenze che non sono state salvate dall’assenza del male, ma dalla presenza di uno scopo, e in quello scopo il lavoro entra come una forza discreta, austera e potentissima. A volte penso che il lavoro sia per l’anima ciò che il ritmo è per il cuore… non si vede davvero, ma se manca, tutto si scompone. Il lavoro aiuta l’essere umano a restare dentro il mondo senza sentirsi superfluo, gli consegna una prova quotidiana della propria utilità, e per l’anima umana l’utilità non è una parola minore… è una conferma di esistenza, è il contrario dell’evanescenza… è un modo sobrio, concreto, perfino severo, per dirsi: servo ancora a qualcosa, dunque appartengo ancora alla vita.

Se dovessi trovare un’immagine per tutto questo, penserei a una finestra che ogni mattina viene aperta, perché il lavoro assomiglia a quel gesto semplice e decisivo… aprire la finestra, lasciare entrare aria, luce, mondo, anche quando dentro la stanza c’è ancora buio e la notte non è passata del tutto. Il lavoro è quella finestra aperta sull’esistenza… è il gesto con cui l’essere umano dice al giorno: entra, io ci sono ancora.

Credo fermamente che il lavoro sia una delle forme più alte con cui l’individuo si oppone alla propria scomparsa e che l’economia, nella sua vocazione più nobile, non sia soltanto la scienza di ciò che si produce, ma l’arte di ciò che tiene in piedi la vita stessa. Finché c’è qualcosa per cui alzarsi, per cui impegnarsi, per cui offrire presenza… non c’è solo fatica, c’è ancora una ragione e una ragione, per l’essere umano, è già una forma di salvezza ed esistenza.

“Il lavoro è la più autentica dichiarazione di esistenza…ogni giorno dice alla vita: io sono qui, io continuo, io partecipo”.