Il lavoro nell’era del Covid, nuovo master al Suor Orsola: dallo smart working alla transizione digitale

Dallo smart working alla transizione digitale. La selezione e la gestione delle risorse umane nel mondo post covid sarà l’obiettivo formativo della sedicesima edizione del Master di II Livello in “Formazione e gestione delle Risorse Umane” dell’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa di Napoli (iscrizioni aperte fino al 28 Febbraio 2021 e bando su www.unisob.na.it/masterhr). Progettato, di concerto con le aziende e con l’Associazione Italiana per la Direzione del Personale, dal Centro di Lifelong Learning dell’Università Suor Orsola Benincasa diretto Fabrizio Manuel Sirignano, professore ordinario di Pedagogia generale e sociale, il Master in HR. rappresenta il fiore all’occhiello dell’area alta formazione dell’Ateneo napoletano, grazie ad un tasso di placement che supera il 70% anche in virtù di esperienze on the job di alto profilo assicurate da un servizio di tutorato personalizzato in collaborazione con aziende, imprese ed enti pubblici dislocati su tutto il territorio nazionale.

“La nuova edizione del Master – anticipa Sirignano – sarà una sorta di “Covid Edition”, un’edizione per così dire straordinaria che presterà una particolare attenzione alla organizzazione ma anche alla ridefinizione della gestione delle risorse umane nei nuovi scenari globali ridisegnati dalla pandemia, con moduli didattici ad hoc che integreranno quelli tradizionalmente erogati da lezioni affidati ad importanti professionisti del settore”.

Sarà prestata una particolare attenzione formativa all’organizzazione ed alla gestione dello smart working e ai cambiamenti determinati dai nuovi profili professionali. Novità che saranno presentate nel corso di una lezione di anteprima dedicata al tema “Le nuove frontiere delle risorse umane nel mondo globale post-Covid” fissata per giovedì 18 febbraio alle ore 15 in diretta streaming sulla pagina Facebook del Suor Orsola (www.facebook.com/unisob/live). In cattedra, introdotto dal Rettore del Suor Orsola, Lucio d’Alessandro, e dal direttore del Centro di Lifelong Learning di Ateneo, Fabrizio Manuel Sirignano, ci sarà Domenico Salvatore, presidente del Corso di laurea magistrale in Economia, management e sostenibilità del Suor Orsola.

“Dai primi studi sul futuro del mondo del lavoro nell’era post-Covid – anticipa Domenico Salvatore – appare chiaro che l’attuale emergenza ha da un lato accelerato la digitalizzazione delle aziende e, quindi, in parte mutato le competenze necessarie ai lavoratori e dall’altro incrementato il ruolo dello Stato nell’economia, e quindi la rilevanza di aziende che non hanno il profitto come fine ultimo ma non per questo vanno gestite in modo approssimativo. Ed è allora ancor più importante l’investimento su un capitale umano adeguatamente formato in base alle nuove esigenze del mercato del lavoro”.

Sessanta posti per un’edizione integralmente digitale

Il master in HR dell’Università Suor Orsola Benincasa – con un corpo docente formato sia da professori di prestigiosi Atenei italiani sia da professionisti e dirigenti d’azienda – forma specialisti di elevato profilo, in grado di svolgere attività di gestione e coordinamento delle risorse umane nell’ambito di aziende, imprese, strutture pubbliche e private, istituzioni ed enti locali, enti di formazione o di riqualificazione professionale nonché come esperti di aggiornamento e selezione del personale.

Quest’edizione si svolgerà in modalità completamente digitale (sessanta i posti disponibili) con lezioni in diretta, che consentiranno l’interazione immediata con docenti e professionisti coinvolti nel master, integrate – qualora la situazione dovesse permetterlo – da attività laboratoriali e simulazioni in presenza ed in piccoli gruppi.