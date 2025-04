Il lavoro viaggia con noi: il tour per l’orientamento promosso dalla Fondazione consulenti arriva a Napoli

Arriva domani, mercoledì 16 aprile, a Napoli la seconda edizione dell’iniziativa “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”. Il tour, iniziato a Gorizia lo scorso 7 aprile, si concluderà a Genova tra il 29 e il 31 maggio, in occasione del Festival del Lavoro 2025. In tutto, saranno 24 le città interessate in poco meno di due mesi. Al centro delle attività l’orientamento al lavoro dei giovani. L’iniziativa è promossa dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro, l’Agenzia per il Lavoro del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro, in collaborazione con i Consigli Provinciali dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro e l’Associazione Nazionale Giovani Consulenti del Lavoro.

La cultura del lavoro etico rappresenta oggi un importante tema di attualità e solo la diffusione dei principi sui cui essa si basa può contribuire a migliorare la consapevolezza dell’importanza della legalità nel lavoro. Obiettivo raggiungibile anche attraverso azioni di orientamento al lavoro volti a fornire i giusti strumenti per entrare con cognizione nel mondo del lavoro.

Durante ogni tappa del Truck sarà possibile partecipare a workshop su orientamento, competenze, tipologie di contratti di lavoro e visitare i diversi stand legati al tema del lavoro. Sono previsti colloqui con esperti orientatori che forniranno consulenza sul percorso professionale più adatto alle competenze che emergeranno presso lo stand “Orientamento al Lavoro”. Per coloro che vorranno ricevere consigli su come redigere un curriculum vitae efficace e come presentarsi ad un colloquio di lavoro sarà messo a disposizione il desk “Redigi il tuo CV – Come presentarsi al Lavoro”.

Presso lo stand “Opportunità sul territorio” sarà possibile individuare le opportunità di lavoro disponibili sul territorio e inviare la candidatura. Presso lo stand “Orientamento alla Professione” sarà fornita, invece, consulenza specifica per approfondire il percorso da intraprendere per diventare Consulente del Lavoro, il professionista esperto di diritto del lavoro che fornisce assistenza ad aziende ed enti nella gestione del personale. Presso lo stand di “GenL” i partecipanti si potranno mettere alla prova e approfondire il tema del lavoro etico con un divertente videogame suddiviso in sette missioni.

Due importanti novità di questa seconda edizione: lo stand Crucilavoro, per esplorare, in chiave ludica, le parole chiave del mondo del lavoro e il padiglione Consulenti del Lavoro per la sicurezza dove, attraverso un software di realtà virtuale di ultima generazione, sarà possibile vivere un’esperienza immersiva nei luoghi di lavoro, con una particolare attenzione ai dispositivi di sicurezza. Durante la manifestazione saranno numerosi i momenti di approfondimento e confronto sul tema del lavoro e della sicurezza, che si svolgeranno in contemporanea in diversi luoghi nelle città interessate dal tour.