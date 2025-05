Il Lecce spera ancora nella salvezza, Torino piegato 1-0

LECCE (ITALPRESS) – Il Lecce torna alla vittoria e ora può credere nella salvezza. La squadra di Marco Giampaolo piega 1-0 il Torino nel match del Via del Mare, valevole per la trentasettesima giornata di Serie A 2024/2025, e compie un importante passo verso la permanenza in Serie A. I padroni di casa necessitano assolutamente di un successo e provano subito ad alzare il ritmo di gioco, ma fanno fatica a rendersi pericolosi. Al 15′ è la compagine granata ad andare vicina alla rete del vantaggio con un bel sinistro al volo di Gineitis, su cui Falcone compie un grande intervento. Cinque minuti più tardi Baschirotto stacca di testa sul cross di Helgason, ma la sua conclusione viene agevolmente disinnescata da Milinkovic-Savic. Al 26′ è Krstovic a scaldare i motori con un destro rasoterra, che termina di poco a lato. Gaspar, schierato dal 1′ nonostante non sia al massimo della condizione, si rivela determinante alla mezz’ora, quando riesce a trovare un ottimo anticipo su Adams, pronto a calciare verso la porta. Dopo un momento di appannamento, il Torino torna a rendersi pericoloso con Vlasic che spreca da buona posizione un ottimo traversone di Lazaro. Al 40′ Helgason lascia partire un insidioso tiro a giro, ma Milinkovic-Savic si supera e sventa la minaccia. Nel finale di primo tempo Pierret è costretto ad abbandonare il terreno di gioco per infortunio, al suo posto entra Ramadani. Le due squadre vanno a riposo sul parziale di 0-0. In apertura di ripresa è proprio il neo-entrato Ylber Ramadani, che riceve palla da Krstovic e dalla distanza realizza un grandissimo gol all’incrocio dei pali. Il Lecce, sulle ali dell’entusiasmo, prova a sfruttare il momento positivo per raddoppiare: Krstovic si presenta a tu per tu con Milinkovic-Savic, il quale però lo ipnotizza. Al 67′, nell’arco di pochi secondi, i pugliesi hanno una doppia occasione per il 2-0 prima con Coulibaly e poi con Rebic, che però non riescono a concretizzare. Paolo Vanoli prova ad affidarsi a delle sostituzioni per rimettere in equilibrio la partita e al 79′ sono proprio due uomini appena entrati come Perciun e Sanabria a costruire una buona chance, ma la sponda del paraguaiano non trova compagni liberi. Nel finale la formazione guidata da Marco Giampaolo amministra il vantaggio e porta a casa una vittoria per 1-0 fondamentale in ottica lotta per la salvezza. In virtù di questo risultato il Lecce sale al diciassettesimo posto a 31 punti, mentre il Torino resta undicesimo a quota 44. Nell’ultima giornata di campionato i salentini si giocheranno la salvezza nella trasferta dell’Olimpico contro la Lazio, mentre i piemontesi saranno impegnati in casa contro la Roma.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).