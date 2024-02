Il legame che tiene insieme arte, cultura, scienza e imprenditoria

Il primo Rinascimento, concepito e sviluppato in ambiente urbano, con la famiglia Medici a Firenze nel ruolo di pioniere, fu un crogiolo di arte, cultura, scienza e tecnologia. È in quel contesto che nasce un’imprenditorialità derivata dalla tradizione artigianale e, quindi, personalizzata, per soddisfare le richieste e anticipare le esigenze dei singoli consumatori. A partire dalle tecnologie meccaniche della prima rivoluzione industriale, arte, cultura e scienza si separarono dall’imprenditorialità. Quest’ultimo assunse tratti fordisti che spersonalizzarono e, quindi, standardizzarono il rapporto produttore-consumatore. Il modello emergente di imprenditorialità ritorna alle sue origini con la personalizzazione fortemente legata alla sequenza “arte-cultura-scienza-tecnologia”.

The first Renaissance, conceived and developed in an urban environment, with the Medici family in Florence as pioneers, was a melting pot of art, culture, science and technology. It is in that context that entrepreneurship derived from artisan tradition and, hence, customized, was born to meet the demands and anticipate the needs of individual consumers. Starting with the mechanical technologies of the first industrial revolution, art, culture and science became separated from entrepreneurship. The latter took on Fordist features which depersonalized and, therefore, standardized the producer-consumer relationship. The emerging model of entrepreneurship returns to its origins with customization strongly linked to the sequence “art-culture-science-technology”.

piero.formica@gmail.com