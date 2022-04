Il leggìo rotante di Maria Carolina d’Austria in esposizione a Palazzo Reale di Napoli dopo il restauro

Il direttore del Palazzo Reale di Napoli Mario Epifani e la direttrice della Biblioteca Nazionale di Napoli Maria Iannotti presenteranno in anteprima alla stampa il restauro del leggìo rotante di Maria Carolina d’Austria venerdì 22 aprile alle ore 11,30. Sarà esposto eccezionalmente nella sala XIV dell’Appartamento storico del Palazzo Reale di Napoli in occasione della Giornata mondiale del Libro che si terrà sabato 23 aprile 2022.

Giovanni Ulrich realizzò nel 1792 una coppia di leggii rotanti per Maria Carolina d’Austria, mediante i quali la regina poteva consultare contemporaneamente fino a otto libri. I due esemplari, oltre ad avere un pregiato valore artistico, sono considerati notevoli opere tecnologiche del Settecento che rimandano alla tradizione medioevale nordeuropea. I due leggii, già conservati presso la Reggia di Caserta, appartengono oggi alle collezioni della Biblioteca Nazionale “Vittorio Emanuele III”; l’esemplare restaurato è attualmente esposto nell’Appartamento Storico di Palazzo Reale. Sui ripiani saranno sistemati per l’occasione alcuni libri, le cui copertine riproducono le legature della Biblioteca Palatina, che chiariscono il funzionamento del prezioso manufatto.