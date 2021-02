Il libro sull’Ambasciata italiana a Madrid

Si arricchisce ulteriormente la lista dei libri dedicati alle Ambasciate italiane nel mondo pubblicati dall’Amb. Gaetano Cortese. La nuova iniziativa editoriale, sempre nella Collana dell’Editore Colombo, si concentra su una delle più prestigiose sedi diplomatiche italiane all’estero: l’Ambasciata a Madrid. Il titolo del volume è “Il Palazzo dei Marchesi di Amboage” che esce in occasione del 160.o anniversario dell’Unita’ d’Italia e delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Spagna. La pubblicazione contiene una prefazione dell’ambasciatore d’Italia a Madrid, Riccardo Guariglia, ed un indirizzo di saluto dell’ambasciatore di Spagna a Roma, Alfonso Dastis, già Ministro degli Affari Esteri del Regno di Spagna. Seguono i contributi degli Ambasciatori Amedeo de Franchis “Palazzo Amboage 2002-2006” e Leonardo Visconti di Modrone, “La Spagna come l’ho vista io “, già Ambasciatori d’Italia in Spagna in precedenti missioni diplomatiche a Madrid. L’amb. Rocco Cangelosi sviluppa un’interessante disamina su “Il destino comune di Spagna e Italia nella Unione Europea” ed il prof. Francesco Perfetti, ordinario di Storia contemporanea e di Storia delle Relazioni Internazionali alla LUISS Guido Carli di Roma e già Capo dell’Archivio Storico del Ministero degli Affari Esteri, presenta un’esaustiva analisi su “Italia e Spagna, un lungo e articolato rapporto“. Il palazzo, acquisito dallo Stato italiano nel 1939, prende il nome del suo proprietario, il Marchese di Amboage, uomo di immensa fortuna che si fregiava di un titolo nobiliare concessogli dal Vaticano. L’edificio si deve a uno dei migliori architetti spagnoli degli inizi del novecento, Joachin Roji, ed è ispirato nella sua concezione al barocco francese, tanto da farlo apparire come una residenza di epoca molto più antica della sua effettiva costruzione. Il volume presenta anche un’originale sezione, ampiamente illustrata, sui protagonisti delle relazioni diplomatiche tra l’Italia e la Spagna negli ultimi centosessanta anni, con la ricostruzione storico-diplomatica, dal Regno d’Italia ad oggi, di tutti i Capi di Stato, Capi di Governo, Ministri degli Affari Esteri, Segretari Generali del Ministero degli Affari Esteri e Rappresentanti diplomatici che hanno segnato la storia dal 1861 al 2021. Dal 2006 al 2009 Gaetano Cortese è stato Ambasciatore d’Italia nel Regno dei Paesi Bassi e Rappresentante Permanente d’Italia nell’Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC) a L’Aja e dal 1999 al 2003 Ambasciatore d’Italia nel Regno del Belgio. In precedenza ha prestato servizio nelle Ambasciate d’Italia di Zagabria, Berna, L’Avana, Washington DC e alla Rappresentanza Permanente d’Italia nell’Unione Europea di Bruxelles, in qualità di Ministro Consigliere. Dal 1992 al 1999 ha ricoperto l’incarico di Consigliere aggiunto per la Informazione e la Stampa del Presidente della Repubblica, come relaziona il Giornale Diplomatico. È autore di testi giuridici e di numerosi articoli di diritto comunitario e internazionale pubblicati quando a Parigi era Docteur de l’Université de Paris en Droit International della Facoltà di Giurisprudenza della Sorbona e a Roma Assistente di Organizzazione Internazionale e di Diritto Internazionale alla Facoltà di Scienze Politiche della Sapienza Università di Roma. “Il Palazzo del Marchesi di Amboage. L’Ambasciata d’Italia a Madrid”, Amb. Cortese Gaetano, Servizi Tipografici Carlo Colombo, Roma, 2021, pp.560. Per informazioni sul volume (pubblicazione a titolo d’onore e non commerciale) è possibile rivolgersi direttamente a Sistemi Tipografici Carlo Colombo S.P.A., Via Donatello, 75 / 00196 Roma. Nicola Vaccaro: Tel. +39 06 3208823 int. 205 – n.vaccaro@stcc.it. Per ulteriori informazioni sui Libri fotografici sulle Rappresentanze diplomatiche italiane all’estero è possibile consultare la relativa sezione del sito sulla penna del diplomatico.