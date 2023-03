Il Liceo Matilde Serao di Pomigliano celebra i 160 dalla morte della scrittrice e giornalista

Martedì 7 marzo ricorre per il Liceo Matilde Serao ricorre una commemorazione importante. Si tratta, si legge in una nota “del cento-sessantasettesimo compleanno di Matilde Serao, la donna eccezionale, scrittrice, giornalista e militante cui il Liceo Matilde Serao ha dedicato la sua titolazione, legandosi indissolubilmente alla sua memoria e al suo magistero educativo, civile e umano e sulla cui personalità e attività ci si ispira per consolidare i percorsi di identità e di appartenenza, attraverso il pieno coinvolgimento degli Studenti e delle Studentesse presenti e passati”.

Dal 1° al 7 marzo, prosegue la nota “la programmazione di una intera settimana al Liceo Matilde Serao è dedicata allo studio, all’approfondimento e alla sensibilizzazione sul ruolo, la vita, l’opera e la preziosa eredità civile, culturale e spirituale della grande scrittrice e giornalista, culminando nella giornata del suo compleanno, il 7 marzo, con un evento speciale dedicato alla comunità, patrocinato dal Comune di Pomigliano d’Arco e aperto al territorio. Si entrerà nel “salotto” di donna Matilde e con le studentesse, gli studenti, gli “del Serao” e gli esperti testimoni della sua opera, ripercorrendo insieme e con amore le questioni che lei poneva al centro della sua vita e che costituiscono sfide comuni: il ruolo delle donne, l’educazione, la lotta contro l’ingiustizia e la prevaricazione, la valorizzazione del Sud e della nostra città, la ricerca della verità”.

Interverranno Ettore Acerra, Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Campania; Lucia Fortini, Assessore alla Scuola, Politiche Sociali e Politiche Giovanili della Regione Campania; Maria Pirro, giornalista, Domenico Russo, presidente della Biblioteca “Raffaele Arfè” e Direttore del periodico Summae Civitas di Somma Vesuviana; Rita Di Gennaro, coordinatrice del Centro Antiviolenza Estia Prodoos di Pomigliano d’Arco; Alessandro Luciano, Museo Archeologico Nazionale di Napoli; Laura Di Fiore, Università Federico II – Presidente Comitato di Napoli dell’Istituto della Storia del Risorgimento Italiano.

Per l’occasione saranno premiati con borse di studio anche i vincitori della I Edizione del Premio Matilde Serao dal titolo: “Matilde Serao : la storia costruisce il futuro” cui hanno partecipato Studentesse e Studenti degli Istituti Secondari di 2° grado di Pomigliano d’Arco.