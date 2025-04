Il limone di Sorrento IGP protagonista al Salone degli Agrumi di Mentone

Il Limone di Sorrento IGP è presente a Mentone in Costa Azzurra per la seconda edizione del Salone Internazionale degli Agrumi; alla manifestazione, organizzata al Palais de l’ Europe e cominciata oggi. vi è uno stand del Consorzio di Tutela e della Cooperativa Solagri, presieduti da Mariano Vinaccia. La partecipazione al Salone, che proseguirà fino a domenica prossima 6 aprile, “è stata fortemente voluta dal comitato organizzatore formato dalla Carf, che raggruppa le amministrazioni civiche della Costa Azzurra, soprattutto in considerazione della partnership tra il Limone di Sorrento, che è stato il primo limone in Europa a fregiarsi del riconoscimento IGP, e il Limone di Mentone IGP” come sottolinea una nota. Da oggi, oltre alla visita agli stand, si alterneranno chef stellati e pasticcieri che proporranno il limone, “iconico emblema di benessere Mediterraneo, in mille versioni, ma anche momenti di approfondimento scientifico su questioni agronomiche e di mercato, cooking school e tavole rotonde”. Nello stand sorrentino, che vede la presenza del direttore di Solagri Fabrizio Bellone e del consigliere di amministrazione Vincenzo Carratù, oltre al limone anche i prodotti trasformati come il liquore di Limone di Sorrento IGP, il limoncello, la marmellata al limone ed all’arancia bionda della Penisola Sorrentina, l’olio EVO aromatizzato al limone ed all’arancia, l’ olio essenziale di limone e all’arancia. Alla cena di gala con le autorità francesi i rappresentanti del Consorzio sorrentino offriranno agli ospiti il liquore di Limone di Sorrento. “E proprio per la cena di gala, uno dei momenti clou della manifestazione, si vedranno, fra gli altri, all’opera con l’ obiettivo di esaltare il tipico agrume mediterraneo in cucina lo chef del Quirinale Fabrizio Boca, del Re Carlo di Inghilterra Frank Malagan, quello del Principe di Monaco, Christian Garcia, e quello della Nazionale di calcio francese Xavier Rosseau che opereranno con il patrocinio di Guillaume Gomez, già’ Chef dell’Eliseo ed ambasciatore del Presidente della Repubblica della cucina francese” conclude la nota.