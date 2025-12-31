Il linguaggio si adegua ai tempi, come l’umanità, a volte per vie diverse

La lingua, specialmente quella parlata, segue l’evoluzione del popolo che la usa e su tanto c’è generale consenso. Succedede che, essendo state plurime le occasioni che hanno permesso l’incontro di etnie diverse, talvolta anche molto distanti l’una dall’altra, al ritorno hanno portato In patria una vasta gamma di cose e, in contemporanea, di espressioni. Chi era rimasto a casa si affrettava a arricchire il proprio corredo linguistico. Attualmente situazioni del genere non di rado sono così variegate che il modo di descriverle si fa rocambolesco. Oggi, ultimo dell’anno, sarebbe l’occasione più propizia per scambiarsi auguri di ogni genere. Non sta andando così, e l’avvio della risposta è quasi sempre preceduto da un sarcastico “per quale motivo ?” Si va, come conseguenza, giusto al cuore della vicenda. Non è in atto una guerra mondiale, bensì qualcosa di paragonabile. Solo al fine di tentare di sdrammatizzare la situazione, si può azzardare a definire sconcio la carneficina in atto nel mondo, seppure a macchia di leopardo, unita alla distruzione di capitale come se si fossero scatenati terremoti, alluvioni e altri eventi calamitosi, tutti insieme e al massimo della potenza. In una sola parola un’ Apocalisse al vertice della sua potenza distruttiva, che sarà cessata, se e quando le forze avverse la considereranno definitiva, con il convincere a trovare un’intesa, ancora oggi inimmaginabile, due personaggi, Trump e Putin, che dovrebbero essere “super partes” e invece…Purtroppo nel linguaggio corrente non esiste una versione aggiornata dell’opposto di quest’ultima espressione e si può, con forte esitazione, provare a definire “contra ommes”. Non è pertanto impossibile dare una risposta sola che valga per il loro agire di “concerto”, si fa per dire. Al contrario se si prova a fare il ‘ritratto’ a parole di quelle singole persone.

Entrambi sono equivoci: fanno fare ai loro scherani l’esatto contrario di quanto avevano promesso che avrebbero eseguito nei confronti della parte avversa. Quelli appena e fin qui narrati, sono la minima parte dei loro comportamenti irrispettosi di tutto e di tutto. A tal punto è doveroso formulare gli auguri Urbi et orbi, al mondo intero. Tutto ciò pensando che qualcuno riesca a ottenerne benefici reali, non di facciata. Non resta che porgere sinceri auguri per una buona, nei limiti del possibile, fine del 2025 e un avvio del nuovo anno con la giusta dose di ottimismo. Tanto perchè la pace arrivi e resti a lungo tra gli uomini.