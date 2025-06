Il logo della Fondazione Shro Italia sulle ambulanze per le missioni di soccorso del gruppo Bourelly

In occasione del “Gala Dinner di SHRO (Sbarro Health Research Org) svoltosi mercoledì 25 giugno alle Axidie Resort di Vico Equense, è stata presentata al professor Antonio Giordano presidente della SHRO Italia Foundation Ets la livrea delle ambulanze del gruppo Bourelly che assoceranno il logo della prestigiosa fondazione al logo Bourelly e congiuntamente veicoleranno tali segni distintivi nelle loro missioni di soccorso. “Il significato di ciò – si legge in una nota -, risiede nella circostanza che, l’incontro tra i 2 player, ciascuno dei quali, a vario titolo, leader nel proprio settore, risulta prodromico allo sviluppo di una solida e duratura partnership atta alla valorizzazione delle rispettive esperienze nei propri campi, onde sviluppare congiuntamente sistemi e tecnologie che permettano di fruire di mezzi di soccorso sempre più attrezzati e connessi con i sistemi di telemedicina e che permettano di implementare in maniera esponenziale la prevenzione di patologie gravi e meno gravi, attraverso l’aumento delle attività di indagine che, non più confinate all’interno di nosocomi e strutture fisse, possano essere svolte direttamente sul campo da idonei mezzi mobili (ambulanze e cliniche mobili) che attraverso l’implementazione di procedure e tecniche elaborate e validate dall’illustre istituto di ricerca SHRO ed implementate dal punto di vista tecnologico e logistico dalla Divisione Tecnico-scientifica di Bourelly Group, possano, anche mediante l’impiego dell’ A.I., incrementare esponenzialmente i numeri delle prestazioni eseguite, estendendo la platea anche a territori più periferici e meno dotati dal punto di vista infrastrutturale sanitario”.

“Nei prossimi mesi – si conclude la nota- tale partnership avrà decisa attuazione attraverso le sinergie attuate dalla Direzione Scientifica del Gruppo Bourelly presieduta da Nicolino Esposito, che interfacciandosi col presidente di SHRO Antonio Giordano e con gli omologhi ricercatori della prestigiosa Fondazione Internazionale, siamo sicuri produrrà interessanti e durevoli risultati sul tema della piena implementazione delle tecnologie sanitarie integrate”.