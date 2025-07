Il made in Italy vero protagonista del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sanchez

Passata la curiosità gossippara a 360° relativa alla tre giorni di festeggiamenti per il “matrimonio dell’anno” a Venezia tra il magnate e patron di Amazon Jeff Bezos con la sua Lauren Sánchez, cosa resta “memorabile” dei tanti look sfoggiati dalla sposa e dagli invitati?

Ebbene, si è già visto, detto e scritto di tutto e di più a riguardo della maratona matrimoniale lagunare (con annesse polemiche, proteste e così via), ma una cosa è certa: è stata l’occasione per celebrare anche lo stile e la moda made in Italy in tutto il mondo.

L’abito simbolo del matrimonio vip dell’anno è stato sicuramente il wedding dress della sposa (italianissimo e firmato Dolce&Gabbana).

Poi, si è visto un bel revival di mise vintage (appartenenti sempre a blasonate maison made-in-Italy) indossate da alcune super model invitate, come pure lo sfoggio di iperbolici gioielli da mille e una notte (a partire, dai due anelli di Lauren Sanchez con carati e carati di brillanti dal prezzo esorbitante!).

Eccessi, frizzi e lazzi che, neanche a dirlo, solo i multimilionari possono permettersi.

A Venezia, gli ospiti dei neo-coniugi Bezos hanno esibito al grande pubblico tutto il best of del lusso internazionale con gli “oggetti cult” più iconici di sempre: trionfo di borse Birkin Hermes in coccodrillo paparazzate al braccio di attrici; collier, orologi e gioielli tempestati da diamanti e pietre preziose da milioni di dollari (le sorelle Kardashian ne sanno qualcosa in proposito); passerelle di celebrities con look audaci e sexy (da decine di migliaia di euro!) ostentati da Kendall Jenner e Kylie Jenner ecc… Insomma, chi più ne ha, più ne metta.

Questo, ovviamente, è solo una piccola somma di quello che è apparso al pubblico; per il resto, come si sa, gli eventi che hanno costellato il matrimonio vip del magnate di Amazon con la bella giornalista televisiva americana erano blindatissimi e, quindi, non tutto è apparso sotto i flash delle telecamere (figuriamoci!).

Tra le cose positive, comunque, come accennato prima, bisogna annoverare l’omaggio alla moda italiana, un tributo adottato dalla maggior parte degli ospiti, vestiti da Versace, Schiaparelli, Armani ecc…

Selezione di abiti di maison tricolori anche per gli uomini che hanno optato per designer made in Italy; a partire dallo sposo, Jeff Bezos.

Made in Usa, invece, i look della figlia del Presidente degli Stati Uniti d’America Donald Trump, Ivanka fasciata in un maxi-gown rosa pastello firmato Tony Ward ed in mini-dress Oscar del la Renta.

Non sono mancati outfit da passerella ed anche capi couture realizzati appositamente per gli invitati: da Oprah Winfrey a Kris Jenner, da Karlie Kloss al Dj Cassidy, il cantante Usher, l’attore Orlando Bloom ecc…

Durante il lungo weekend veneziano, gli ospiti di Mr&Mrs Bezos hanno messo in mostra, in ogni occasione, tutti gli status symbol del millionaire style… e c’è stato anche qualche scivolone di bon ton: scollature eccessive, maxi occhiali da sole, boa in piume di struzzo old-fashion, spacchi, esagerati, paillettes all-over, tacchi a spillo anni ’80 e tanto altro ancora.

A volte, davvero too much!

Ritornando alla cronaca dei fatti, senza ombra di dubbio, la sposa – che è stata sotto l’occhio dei riflettori di mezzo mondo – ha onorato al meglio il suo ruolo di primadonna, cambiando outfit ad ogni uscita sia pubblica che privata: memorabile in Versace Atelier con sfumature venetian mood (un look supervisionato direttamente da Donatella Versace per un abito che ha richiesto ben 350 ore di lavorazione!); scultorea nel vestito drappeggiato di Alaïa; sinuosamente chic nel monospalla nero con paillettes argento di Alexander McQueen vintage; dall’allure misteriosa in tubino mini-dress con maxi-cappello di paglia e borsa Hermes per il pranzo all’Harry’s Bar.

Naturalmente, l’apoteosi è stata raggiunta con l’abito da sposa Dolce&Gabbana customizzato con lunga fila di bottoncini, ampia gonna asirena e romantico corpetto in pizzo. Una creazione unica firmata dagli stilisti milanesi per la signora Bezos che ha voluto omaggiare l’impareggiabile Sophia Loren che, nel 1958, per il film: “Un marito per Cinzia” ne indossò uno simile.

Un capo d’alta moda le cui foto hanno fatto il giro del Pianeta -a partire dalla copertina di Vogue- e che, sicuramente, sarà da ispirazione per le prossime spose del 2026.

Quanto alle pagelle: zero in condotta per l’attore Leonardo Di Caprio con il suo inseparabile cappellino a visiera perennemente calato sul capo; 8, invece, per la sua bellissima fidanzata italiana -la top-model Vittoria Ceretti- sobriamente glamour in tutte le occasioni (persino con un Dolce&Gabbana vintage sfilacciato!) e podio da 10 e lode assoluto per una vera regina di nome e di fatto, ovvero Rania di Giordania, la più elegante di tutti i 300 ospiti del matrimonio Sanchez-Bezos.

Queen Rania ha indossato abiti dallo stile quiet luxury, con look firmati dal re della moda italiana Giorgio Armani più altri abiti di Fendi (e scarpe Gianvito Rossi).

Mai eccessiva e sempre raffinata si è stagliata per classe e signorilità.

Sublimazione dello stile italiano, dunque, massimizzato anche per l’ultima uscita pubblica della sposa che, in occasione del party conclusivo delle nozze all’Arsenale, ha indossato un lungo abito rosa-cipria Versace, modello a bustier, con pizzi e plissettature sulla lunga gonna dal fascino retrò e molto fashion.

Insomma, il made in Italy è stato al centro del royal wedding dell’anno.

In assoluto, il vero protagonista del matrimonio più celebre dei primi 25 anni del nuovo secolo.

