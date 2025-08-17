Il Maestro gentiluomo: perché di Pippo Baudo oggi abbiamo fortemente bisogno

Non solo un gigante della televisione, ma un esempio di leadership fatta di cultura, etica e passione: qualità di cui il nostro tempo ha urgente necessità.

È scomparso Pippo Baudo, una delle figure più iconiche e longeve della televisione italiana. La sua storia professionale attraversa oltre mezzo secolo di costume, cultura e spettacolo, lasciando un segno indelebile non solo nella memoria collettiva, ma anche nel modo in cui intendiamo oggi la leadership.

Non sono qui a scrivere un articolo sulla sua grandezza televisiva: non ne avrei titolo, e ci sono certamente voci più esperte e autorevoli della mia per farlo. Non sono una critica, né una storica della televisione. Sono piuttosto una persona che ha avuto la fortuna di incontrarlo, e che oggi desidera ricordare alcuni tratti che appartengono più all’uomo che al personaggio.

Ho conosciuto Pippo Baudo nel 2009, durante una riunione in Rai per l’organizzazione del Gran Galà del Made in Italy, realizzato anche grazie alla generosità dell’on. Catia Polidori, all’allora direttore della Fondazione Italia-Usa. In quell’occasione, tra scambi di idee e liste di ospiti, Baudo contribuì con la sua visione a dare forma a una serata che ebbi anche l’onore di presentare. Ricordo l’emozione sincera di trovarmi accanto a lui: in quelle tre ore di lavoro, ciò che colpì non fu solo la sua preparazione, ma la sua capacità di ascoltare, di accogliere i contributi di ciascuno, pur mantenendo sempre una direzione chiara.

Questa è forse la lezione più attuale di Pippo Baudo: l’equilibrio tra competenza e autorevolezza. Oggi, più che mai, abbiamo fortemente bisogno di persone capaci, competenti, che sappiano riconoscere e valorizzare il contributo degli altri, ma senza mai rinunciare alla responsabilità della guida. La sua autorevolezza non era rigida, non era esercizio di potere: era il frutto di una conoscenza vasta, di un’esperienza immensa e di un’etica che non ha mai negoziato.

Perché Baudo, e questo va ricordato, non ha mai tradito i propri valori. Neppure davanti all’amore che nutriva per la sua televisione. Ci sono momenti della sua carriera che testimoniano questa fermezza: il suo allontanamento dalla Rai, la sua vera casa, fu dettato non da rancori personali, ma dalla difesa del suo modo di lavorare, fatto di passione e competenza, senza compromessi al ribasso. In un’epoca in cui il compromesso sembra diventato la norma, questo gesto rimane un segno di integrità.

La figura di Pippo Baudo si presta oggi a una riflessione che intreccia la mia rubrica, Mente, Cuore e Macchina: la nuova triade della leadership.

Mente. Uomo di vasta cultura, figlio della Sicilia colta e poliedrica, Baudo ha saputo leggere e anticipare i tempi, portando la televisione italiana verso una modernità che ancora oggi porta la sua impronta. È stato un innovatore autentico: ha introdotto linguaggi, format, volti nuovi, aprendo strade che poi altri hanno percorso.

Cuore. La sua carriera è costellata di storie di talenti scoperti e valorizzati. Non si trattava solo di intuito professionale, ma di un’autentica capacità di credere negli altri, di incoraggiarli e sostenerli. Molti dei protagonisti della televisione italiana devono a lui la prima occasione. Questo testimonia un cuore che sapeva battere non solo per se stesso, ma per il futuro degli altri.

Macchina. La televisione è una macchina complessa, e Baudo ne è stato per decenni il regista invisibile: capace di governarne i meccanismi, innovarne i linguaggi, orchestrare persone e processi con una leadership tanto discreta quanto efficace. La sua abilità stava nel dare senso e direzione a un insieme enorme di energie e talenti, trasformandoli in un’opera corale che arrivava nelle case di milioni di italiani.

Ricordare Pippo Baudo significa riconoscere un maestro non solo dello spettacolo, ma anche di un modo nuovo di intendere la guida e l’innovazione: colta, umana, responsabile. In un tempo che sembra preferire la superficialità alla competenza, il compromesso all’etica, la visibilità all’autorevolezza, il suo esempio resta una bussola preziosa.

Un vero gentiluomo siciliano.

Un leader che ha saputo tenere insieme mente, cuore e macchina.