Il mago del make up torna in teatro, Ciro Florio dietro le quinte dello show di Mellone al Sannazzaro

Grande ritorno di Ciro Florio Make Up and Hair Stylist di successo in teatro quale responsabile di trucco e parrucco nel back stage degli spettacoli italiani più gettonati. Dopo un periodo di assenza volontaria per problemi familiari, Ciro Florio è più che mai in pole position con la sua professionalità e la sua vena creativa, curando con il suo eccellente staff, il look estetico dei grandi protagonisti della scena teatrale. In questa scia, da segnalare, il suo recente impegno pienamente apprezzato “dietro le quinte” nello spettacolo”, “In fin dei conti. Capitoli di una messa in scena”, andato in scena qualche giorno fa al Teatro Sannazzaro di Napoli, che ha visto come protagonista assoluto sul palco Angelo Mellone, Direttore dei programmi Day Time della Rai, scrittore , musicista, dalla personalità eclettica di grandi contenuti umani ed intellettuali, accompagnato da 4 musicisti. Il One Man Show del Direttore Mellone ha registrato sold out ed ampi consensi dal folto pubblico presente tra cui spiccano esponenti dello showbiz nazionale come l’artista Lina Sastri che sta trionfando in tutte sale cinematografiche d’Italia in veste di regista con il film biopic “La Casa di Ninetta”,un dipinto cinematografico sulla vita dell’amata madre, il musicista cantante Sal da Vinci, il maestro Giacomo Rizzo, Patrizio Rispo e Marzio Honorato de “Il posto al sole”.