Il male del secolo: depressione, ansia e attacchi di panico nell’indifferenza di tutti

Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte, dalla tempra invidiabile e la parola pungente per tutti, in una carriera in continua evoluzione, da settimane è ricoverato al policlinico Gemelli di Roma per depressione, è arrivato a rifiutare la nutrizione, richiedendo così un ricovero ospedaliero. A seguirlo, il racconto di Alba Parietti, che ha svelato i disturbi mentali della madre che l’hanno accompagnata dalla sua infanzia, in una storia di dolore, perdono e lotta, accendendo i riflettori su un tema delicato ma troppo spesso trascurato: le fragilità mentali. E’ un male oscuro che arriva senza preavvisi, ti tiene prigioniero, ti toglie il gusto di vivere e la forza di lottare, la depressione. Un mostriciattolo che chi l’ha vissuto ne sa qualcosa. Trasversale, colpisce chiunque, dai giovanissimi agli anziani, donne ed uomini, senza alcuna distinzione, vite apparentemente felici e perfette, invidiate dagli occhi esterni, eppure nell’animo profondo si nasconde insoddisfazione, infelicità, sentimenti ambigui e contrastanti, in una mente che fatica a tenere il passo alla tranquillità e alla solarità che tutti si aspettano. Angelina Jolie, Levante, Zucchero, Jim Carrey, tante persone famose, italiane e internazionali, sono state colpite e sono guarite della depressione. Ma non solo celebrità, dai professionisti noti di casa nostra, all’operaio, nessuno è immune o escluso. In molti lottano in silenzio contro il male oscuro: dal vicino di casa che sembra sempre spento al collega di scrivania che abbiamo di fianco, senza neppure accorgercene o perché preferiamo non guardare, essere indifferenti, perché il dolore degli altri non ci appartiene o non vogliamo ci appesantisca. In queste settimane, in cui gli occhi dei media e non solo sono puntati su Vittorio Sgarbi, si leggono parole di incoraggiamento, sproni a darsi da fare, a tornare ad essere l’uomo di sempre, parole senza dubbio belle, ma difficili da attuare. La depressione è una brutta bestia. Incomprensibile a molti, ancora oggi, che secondo l’Istat è il disturbo mentale più diffuso. In Italia, supera i 2,8 milioni, il 10% della popolazione italiana, cioè circa sei milioni di persone, hanno sofferto almeno una volta, nel corso della loro vita, di un episodio depressivo. La bestia arriva quando meno te lo aspetti, senza un motivo apparente, e senza chiederti il permesso, spegne l’interruttore centrale. Ti precipita nel buio, odi il sole e la luce troppo forte, la casa diventa il luogo di rifugio. Ti ruba la fame e il sonno; la voglia di parlare, interagire, avere interessi, di uscire con gli amici. Moltiplica a dismisura il peso di tutto ciò che fai, lavoro e studio; la concentrazione sembra essere svanita e non riesci a ritrovarla. Le cose che un tempo ti ammaliavano: il successo, la ricchezza, i viaggi, i piaceri della vita, non sono più stimolo. E’ un mondo sbiadito, è un sopravvivere e non più vivere. Spariscono gli amici, i colleghi non comprendono, diventi estraneo tra gli estranei. La solitudine prende sempre più il sopravvento. Intorno c’è silenzio, che diventa amico e nemico. E tra le fragilità mentali, si scoprono anche gli atti di panico, episodi molto comuni, ma altrettanto avvolti da un velo di silenzio. Se ne parla raramente, ma ad esporsi sono state persone note, come Carlo Verdone e Fedez. Ammetterne di soffrire, significa nella nostra società essere bollati come fragili, inaffidabili e non funzionanti. Arriva come uno tsunami, con un’intensità devastante, sembra ci sia un attacco di cuore in atto, il respiro è flebile, gli altri pensano che sia un’esagerazione, un capriccio, tentativi di attirare l’attenzione. Un mostro che divora l’anima e per la società bisogna viverli nell’ombra. Ma l’attacco di panico è un grido disperato, un segnale forte e chiaro del nostro “io” più profondo, che spesso ignoriamo. E’ il culmine di una riflessione intima per troppo tempo ignorata. Poi arriva forte, bloccandoci, costringendoci a prestare attenzione. E’ un campanello d’allarme che ci indica che qualcosa nella nostra vita non va. E’ il bisogno di non tollerare più, di parlare all’esterno, di vivere in modo più autentico, più in linea con i nostri reali bisogni. Stress e un mondo che corre veloce, che vuole prestazioni e perfezione dell’apparire, genera ansia. Il 60% degli italiani ha sofferto di ansia almeno nell’ultimo anno, fino al punto di pensare di non farcela, di non essere in grado di affrontare e gestire le cose. Si soffre e sotto gli occhi di tutti, in una battaglia e crisi invisibile. Le risposte? Ancora inadeguate per quella che molto presto sarà patologia sociale. Il male di vivere, secondo l’OMS nel 2030 sarà la malattia più diffusa al mondo. Eppure, i tagli alla sanità colpiscono sempre i dipartimenti di psichiatria, con ambulatori che chiudono in tutto il territorio italiano, rimodulati nelle ore di assistenza, carenza di personale sanitario esperto, perché la salute mentale è la Cenerentola della sanità, non rientra nell’agenda delle priorità politiche. Così molte persone peggiorano, sono lasciate sole, aumentano intenti suicidai, i disturbi sono sempre più crescenti, perché le terapie private costano troppo, gli approfondimenti psico-diagnostici hanno costi elevati nel panorama della crisi economica che tantissime famiglie vivono, rilegando così i disturbi mentali non una priorità, quando questa è la priorità per eccellenza, perché senza salute ed equilibrio mentale non è possibile vivere. Non nascondiamoci dietro un bonus psicologico, insufficiente e carente, con notevoli limiti e una ristretta platea di beneficiari. C’è bisogno di psichiatri, psicoterapeuti, di strutture sanitarie accoglienti e di servizi funzionanti, ma abbiamo anche bisogno di cambiare il paradigma dell’opinione pubblica, la nostra società vive ancora con timore i disturbi mentali, allontanando chi ne soffre, perché visto come un lebbroso, senza comprendere che la vicinanza e l’inclusione, sono una medicina.