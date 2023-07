Il malessere è incurabile se non si ridimensiona chi ne è afflitto

“Se si vuole che tutto resti com’è, è necessario che tutto cambi”. È la frase che il Principe Giuseppe Tomasi di Lampedusa fa pronunciare a Don Fabrizio Salina, il Gattopardo, mentre riflette sui suoi tormenti, nella malinconia di un tempo che è ormai inesorabilmente prossimo al cambiamento. Don Fabrizio si accorge che alcunì schemi, che erano ritenuti di validità scontata, cominciano a traballare pericolosamente. Rapido riavvolgimento della pellicola e il film dello scontro di categorie sociali è ritornato nelle sale, quelle dove ogni italiano cerca di seguirne attentamente la proiezione per tentare di capire che succede nelle stanze del potere. Tale attivitá riesce solo qualche volta, non per incapacità di risolvere i quesiti che la Sfinge- Totem, la TV di ogni locale frequentato da esseri umani, propone loro. Sono quei quesiti di gran lunga più difficili da risolvere di quelli proposti dall’ originale che da millenni si erge nel deserto egiziano. Attualmente la politica italiana e, di conseguenza, il normale funzionamento della società, sono scossi. Tanto perchè è ritornato da qualche tempo in superficie un fiume carsico molto particolare. È quello che esemplifica meglio, materialmente, il contrasto tra potere legislativo e potere giudiziario. Ciò accade ormai da oltre mezzo secolo e, se non si vedono l’un contro l’altro armati, poco manca. Il riferimento al celebre romanzo prima introdotto, in particolare l’affermazione di Don Fabrizio della scarsa efficacia delle manovre volte a rinnovare la società siciliana, in particolare per ció che non va, offre conforto decisamente ante litteram al rapporto tra le diverse espressioni dei poteri dello Stato e, al loro interno, tra le cariche più alte. Le sresse divergenze stanno diventando ogni giorno sempre più motivo di preoccupazione, peraltro giustificata, sia all’interno del Paese, sia di chi osserva attentamente l’ evolluzione della situazione accennata dall’ esterno. Non vuole essere un “nunzio vobis” perchè oramai ne sono al corrente anche i pastori transumanti che, sovente, si allontanano dal vivere civile per diversi mesi. È però bene ribadire ancora la constatazione che segue: non c’è azione del Parlamento che non venga sottoposta dalle toghe -sta diventando sempre meno necessario aggiungere da talune di esse- a stress test. Tanto al fine di cogliere eventuali irregolarità e prendere di li lo slancio per redarguire chi ha dato forma alle stesse a spron battuto. Non c’è riforma che tenga, che sia cioè in grado di ridimensionare chi opera nei tribunali stando dietro ai banchi, in quanto accolta con riserve già prima del suo varo ufficiale. La situazione continua a diventare sempre più tesa con un’ aggravante. Il mondo è appena stato con il fiato sospeso per il tentativo di colpo di stato in Russia, andato all’aria solo qualche giorno fa, rimanendo ancora tra i pensieri, pesantissimi, dell’ intera umanità. Facendo gli opportuni distinguo, la situazione in Italia ha dei punti di contatto con quanto stava per accadere a Mosca, seppure preparata in maniera diversa e senza violenza. Non è infatti una voragine incolmabile quella che esisteva, probabilmente esiste ancora, cioè la clasi che si è determinata tra forze armate, per quanto non regimentate e il Cremlino. Il potere giudiziaro, che a Roma, da più di mezzo secolo, vede i suoi rappresentanti- magistrati tenere costantemente sotto tiro i luoghi (di fantasia), dove la politica opera di consueto.

Se non saranno ristabilite le regole, tutto quanto si potrà ottenere sarà sempre di tipo posticcio, con risultati deboli, sempre che vengano fuori. Fare previsioni su come andrà a finire la vicenda non è facile ipotizzarlo. Sarà invece più semplice affermare che il rispetto del gioco delle parti più o meno funzioni e, soprattutto, difficilmente è accompagnato da effetti collaterali indesiderati. In campagna sono soliti ripetere che la paglia, più viene messa in posti vicini al fuoco, maggiori sono le possibilità che si incendi. Per provare a dipanare la matassa, qualcuno in alto, molto in alto, potrà rifarsi a un’ altra espressione cara a Cipputi e a Favani, i due operai che escono dalla penna di Altan: “ofelè, fai il tuo mestié”, che in Lombardia significa: “pasticciere, fai il tuo mestiere”. Messo in pulito, cioè in lingua italiana, vale che ognuno deve fare ciò che sa e può fare in base al suo incarico. Quando la situazione deborda da tale indirizzo, si procura solo danno. In questo momento, tassativamente, l’ Italia è gli italiani non si possono permettere il lusso che ciò accada. Non è molto diversa la situazione degli altri inquilini della Casa Comune.