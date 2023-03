Il ruolo del manager nell’attuale scenario di elevati costi dell’energia che pesano in modo significativo sui bilanci aziendali è il tema del confronto ‘Il manager per la transizione energetica tra caro-bollette e incentivi per l’efficienza’ promosso da Manageritalia Campania, in occasione di EnergyMed, domani giovedì 30 marzo, alle ore 16,30, nella Sala Open Lab (Padiglione 5) della Mostra d’Oltremare.

L’attuale crisi avviene nel pieno svolgimento della transizione energetica nella quale l’Unione europea e il Governo Italiano stanno rendendo disponibili ingenti risorse finanziarie quali quelle del Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR), con circa 200 miliardi da utilizzare entro il 2026, oltre a quelle del Piano Nazionale Complementare (PNC) al PNRR con oltre 30 miliardi. Si aggiungono poi gli incentivi messi a disposizione a livello regionale con i POR Fesr che puntano a favorire sia l’efficientamento energetico dei processi industriali che un maggiore utilizzo delle fonti rinnovabili

Per affrontare queste criticità manager aziendali possono usufruire di una serie unica di opportunità che va nella direzione di efficientare ma anche di ridurre la dipendenza del nostro Paese dai combustibili fossili, motivo di forti instabilità geopolitiche e di incertezza sui costi di approvvigionamento energetico.

“Il processo di transizione ecologica comporta non solo il passaggio ad una economia basata sempre più su fonti di energie rinnovabili e alternative ma richiede anche che tale processo sia gestito da manager con professionalità, competenze e requisiti idonei – sottolinea Ciro Turiello, presidente Manageritalia Campania -. Nell’accompagnamento alla formazione di questa nuova figura professionale, Manageritalia può giocare un ruolo fondamentale, finalizzandolo verso obiettivi di sviluppo del tessuto economico e sociale del nostro territorio”.

Dopo i saluti di Ciro Turiello e Michele Macaluso, consigliere di Manageritalia Campania e direttore di ANEA, ente organizzatore di EnergyMed, la tavola rotonda vedrà la partecipazione di Alfonso Bonavita, dirigente Attività Produttive Regione Campania; Pier Paolo Barretta, assessore al Bilancio con delega al Piano di risparmio energetico del Comune di Napoli; Raffaele Castagna, director Sustainability, Business, Continuity & Certification Hitachi Rail; Luigi Bisaccia, manager esperto EGE. Modera Francesco Bellofatto, giornalista.

Per partecipare egistrarsi su www.energymed.it/invito con il codice MITEM23 e scaricare il biglietto di ingresso gratuito.