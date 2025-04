Il marmo di Carrara e l’ambiente, come è cambiata l’attività estrattiva. A rischio un patrimonio storico

di Giuliano Velotto Romano

Quando sentiamo parlare di industrie o aziende storiche, la mente di solito vola al dopoguerra o alla rivoluzione industriale. Eppure alcune industrie manifatturiere precedono questi periodi storici risalendo addirittura all’Impero Romano. Il distretto Industriale di Carrara non necessita di particolari presentazioni. Coltivato sin dai tempi della Repubblica Romana, è riuscito a rimanere con il passare dei secoli uno dei poli estrattivi più importanti della penisola. L’estrazione del suo “oro bianco” è tuttavia mutata radicalmente negli ultimi decenni, spostandosi da un’estrazione mirata alla produzione di manufatti decorativi a processi estrattivi il cui fine è ricavare sempre maggiori quantità di carbonato di calcio (il composto inorganico di cui i marmi di Carrara sono principalmente composti) necessari quest’ultimo all’industria chimica e alimentare. La filiera locale storica ne è stata soffocata.

Questo cambiamento è avvenuto negli anni ’90, ed ha portato ad una riduzione significativa del numero di forza lavoro impiegato, nonostante un aumento della quantità di materiale estratto. Questa apparente contraddizione è dovuta a diversi fattori: la generale meccanizzazione dei processi estrattivi e l’introduzione del “filo diamantato”, uno strumento guidato da carrucole che abrade la roccia e che viene fatto scorrere intorno al blocco che si vuole tagliare, riducendo i tempi di taglio dei blocchi da un mese a pochi giorni.

Le cave di marmo sono situate principalmente sui rilievi montuosi vicino a Carrara all’interno del Parco Naturale Regionale delle Alpi Apuane, istituito a metà degli anni ’80. Tuttavia, nel 1997, la Legge Regionale 65/1997 ha rimodellato il perimetro del Parco per preservare alcune cave di marmo, creando una situazione in cui aree protette e cave si alternano, compromettendo tuttavia la tutela ambientale e paesaggistica. Nonostante alcuni miglioramenti recenti, il patrimonio di biodiversità del Parco continua a essere minacciato dall’attività estrattiva, generando un conflitto tra associazioni ambientaliste e detentori delle concessioni per l’uso delle cave. L’estrazione del marmo, al di là dell’imponente danno paesaggistico (parliamo di intere montagne che vengono smantellate), comporta un danno ambientale particolarmente aggressivo nei confronti dei corsi d’acqua della zona. Protagonista di questo danno è la “marmettola”, un derivato dell’escavazione. Si tratta di una polvere a grana fine di carbonato di calcio blocca, che si accumula nelle cave e viene facilmente trasportata via dalle piogge e immessa nel sistema idrico locale, dove inibisce gli scambi idrici con le falde sottostanti e impedisce la crescita di specie vegetali, essenziali per la fauna locale. Questo porta a un degrado qualitativo dei corpi idrici e favorisce fenomeni alluvionali, come il crollo dell’argine del Carrione nel 2014.

Nonostante questi problemi, e nonostante una maggiore sensibilità verso l’ambiente, la popolazione locale fatica a prendere coscienza della situazione, poiché l’economia del marmo ha plasmato la società di Massa-Carrara per secoli. L’idea di chiudere o ridurre significativamente le cave è percepita come una minaccia al percorso storico della regione. Il caso delle cave di marmo di Carrara rappresenta un esempio delle contraddizioni di un’economia basata sul compromesso tra salute, lavoro e rispetto per l’ambiente.