Il Mattino, da De Luca gli auguri di buon lavoro al nuovo direttore Francesco De Core

“Buon lavoro a Francesco De Core che da oggi assume formalmente la direzione del quotidiano Il Mattino al posto di Federico Monga, a cui facciamo il nostro in bocca al lupo per la nuova e prestigiosa esperienza professionale come vicedirettore della Stampa”. Lo scrive il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, su Facebook. “Pochi giorni fa, a Palazzo Reale abbiamo celebrato i 130 anni di vita del Mattino, la cui storia ha attraversato e si lega inscindibilmente a quella del Mezzogiorno dell’Italia unitaria. Il nostro augurio, proprio nel giorno della Festa della Repubblica, è che il Mattino continui ad essere una voce libera e autonoma dell’informazione del nostro Paese, una “palestra”, come è stato finora, per tanti giornalisti di valore, in grado raccontare e rappresentare Napoli e il Sud in tutte le loro facce, con i tanti problemi e allo stesso tempo con le numerose opportunità che esistono”, conclude De Luca.