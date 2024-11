Il Medì di Teverola festeggia l’apertura (il 23 novembre e il 5 dicembre) di cinque nuovi store. Anteprima con Sal Da Vinci

Una giornata di eventi, giochi a premi e intrattenimento in programma giovedì 5 dicembre al Medì shopping Centre di Teverola (Caserta), per festeggiare l’apertura di 5 nuovi store nel centro commerciale del gruppo Marican che continua dunque a crescere sempre di più: i nuovi punti vendita sono quelli di Vega bags, Vega Phone, Dolcezze di nonna Maria, Capello Pro e American Uncle. Tra colonne di palloncini, tagli del nastro e specchi selfie con foto da poter ritirare in tempo reale, tutti i visitatori avranno la possibilità di giocare e vincere premi e, per chi all’ingresso del Centro Medì ritirerà il Golden ticket, ricevere gadget e altre gradite sorprese. Un’anteprima è prevista già sabato 23 novembre alle ore 17 per l’inaugurazione di Vega bags alla quale parteciperà Sal Da Vinci sulle note della sua hit “Rossetto e caffè”. In regalo, ai primi 20 partecipanti, la borsetta creata dagli artigiani del brand.

Il Medì si conferma dunque non solo un Centro Commerciale ma anche luogo di incontri e divertimento: sono numerosi infatti, nel corso dell’anno, gli eventi organizzati per attrarre un pubblico sempre più vasto ed eterogeneo, da quelli stagionali di Natale, Pasqua e Halloween con allestimenti tematici, attività per famiglie e promozioni speciali, fino ai concerti e spettacoli dal vivo, agli eventi promozionali con vip e personaggi pubblici per attirare nuove fasce di clientela, e alle fiere e ai parchi a tema per la gioia dei grandi e piccoli ospiti del Centro.

I negozi oggi operativi nel Medì, che celebrerà i 20 anni dalla propria inaugurazione Venerdì 29 novembre, sono 45 e spaziano dall’abbigliamento alla tecnologia, passando per il beauty e la gastronomia, con una media di 3,1 milioni di ingressi all’anno. Grazie alla sua posizione strategica e all’ambiente moderno e accogliente, il Medì shopping centre si qualifica come punto di riferimento in continua crescita per lo shopping e il tempo libero e come un polo attrattivo pronto a crescere ulteriormente con nuovi partner strategici.

Il Gruppo Marican, proprietario della struttura, ha avviato una trasformazione ambiziosa investendo consistenti risorse per modernizzare gli spazi, migliorare l’esperienza dei visitatori e attrarre nuovi brand di alto profilo. L’investimento di 20 milioni di euro in 4 anni si traduce in una architettura rinnovata con facciata ridisegnata, interni ristrutturati, sicurezza amplificata, creazione di aree comuni con nuove zone relax, spazi giochi e piazze per eventi, aumento degli spazi commerciali per nuovi brand, impianti fotovoltaici e sistemi di climatizzazione eco-friendly per efficienza energetica e sostenibilità.