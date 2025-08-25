Il medievalista Giuseppe Gargano è il nuovo magister di Civiltà Amalfitana

Il Capodanno Bizantino compie un quarto di secolo e per questo importante traguardo Amalfi sceglie l’autorevolezza culturale e l’impegno profuso nella ricostruzione della gloriosa storia dell’Antica Repubblica Marinara designando un figlio della Città nuovo Magister di Civiltà Amalfitana. E così, vagliati i profili di personalità legate al territorio dell’antico Ducato da vincoli di appartenenza o di studio della civiltà medievale amalfitana, la Commissione composta dai Sindaci di Amalfi e Atrani, Daniele Milano e Michele Siravo, dalle delegate alla Cultura dei due Comuni, Enza Cobalto e Lucia Ferrigno, da Ermelinda Di Lieto, Giovanni Camelia e Simone Lucibello per il Centro di Cultura e Storia Amalfitana ha designato “Magister Civitatis Amalfie” il professore Giuseppe Gargano, medievalista e studioso di lungo corso della storia amalfitana. Un’investitura che coincide con gli anniversari di diversi ambiti culturali nei quali Gargano ha speso le sue energie migliori: dal 50esimo anniversario del Centro di Cultura e Storia amalfitana, del quale è stato socio fondatore, ai 70 della Regata delle Antiche Repubbliche Marinare evento nel quale è direttore scientifico per le attività culturali del Comitato di Amalfi, fino al 25esima edizione del Capodanno Binzantino, che si celebra dal 31 agosto al 2 settembre 2025, nato proprio da una sua felice intuizione.

Intitolato a Leone Gettabetta, monaco a Montecassino con il nome di Lorenzo d’Amalfi, (fu esperto nelle scienze naturali e umane nonché di astronomia e alchimia, allievo di Gerbert d’Aurillac, poi papa Silvestro II, e maestro di Ildebrando di Soana, futuro papa Gregorio VII) il riconoscimento viene assegnato a uno studioso locale come Giuseppe Gargano che in oltre mezzo secolo di impegno generosamente profuso, ha dato un rilevante e fondamentale impulso alla promozione degli studi sul territorio, facendo emergere attraverso innovative letture stratigrafiche e documentarie – modello ineludibile per i giovani ricercatori – il determinante contributo della civiltà medievale amalfitana alla ibridazione mediterranea delle culture islamiche e bizantine.

Nato ad Amalfi il 26 agosto 1953, Giuseppe Gargano ha conseguito la laurea in Lettere presso l’Università degli Studi di Salerno, discutendo una tesi sulle “Origini della nobiltà amalfitana”, poi pubblicata sulla “Rassegna del Centro di Cultura e Storia Amalfitana”. Autore di una feconda produzione letteraria composta da decine di saggi e centinaia di pubblicazioni tra articoli scientifici e testi divulgativi, prevalentemente dedicati ai vari aspetti della storia di Amalfi con una particolare attenzione al Medioevo, Gargano ha insegnato Materie Letterarie e Latino presso il Liceo Classico-Scientifico “Marini-Gioia” di Amalfi e attualmente collabora attivamente attivamente per la didattica e la ricerca con le Università di Salerno, Napoli, Tokyo (Hosei).

Ufficiale Melitense del Sovrano Ordine Militare dei Cavalieri di Malta è altresì membro ufficiale del Laboratorio Internazionale per lo studio della Storia delle Città d’acqua del mondo dell’Università Hosei di Tokyo, nonché dell’Associazione Nazionale Italiana di Storici della Città. Socio fondatore del Centro di Storia e Cultura Amalfitana di cui è stato a lungo presidente, Gargano figura inoltre tra i soci onorari del Rotary Club Costa d’Amalfi.

Il programma del Capodanno Bizantino sarà inaugurato domenica 31 agosto 2025, a Largo Duca Piccolomini con un convegno di studi cui seguirà l’intervista al nuovo Magister di Civiltà Amalfitana. A seguire in piazza Municipio concerto spettacolo di Mario Biondi a partire dalle ore 22.

Lunedì 1° settembre spazio alla spettacolare rievocazione: toccherà all’imponente Corteo Storico, ancor più ricco di quello che si ammira in occasione della Regata Storica, lungo il percorso che da Amalfi porta al sagrato della Cappella San Salvatore de’ Birecto di Atrani, dove ha luogo la cerimonia di investitura del Magister di Civiltà Amalfitana. Il suggestivo Corteo Storico rievocativo, con oltre 100 figuranti in costume d’epoca, farà da cornice anche quest’anno alla cerimonia di investitura, con l’affascinante rito medievale ispirato all’incoronazione dei Duchi di Amalfi, suggellato dalla presenza dell’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni, monsignor Orazio Soricelli e dei Sindaci di Amalfi e Atrani, Daniele Milano e Michele Siravo. Al termine del Corteo, il Magister raggiungerà il suggestivo atrio della Cattedrale di S. Andrea ad Amalfi per un saluto alla cittadinanza e agli ospiti.