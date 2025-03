Il Mediterraneo come opportunità: ad Amalfi il 29 marzo ne discutono Edmondo Cirielli e Vincenzo De Luca

Quale modello di sviluppo consentirà al Mare Nostrum di cogliere le opportunità del presente e che ruolo giocheranno i giovani in questa sfida? A questi interrogativi cercheranno di dare una risposta esperti, docenti universitari, rappresentanti politici ed esponenti della società civile invitati dalla Luiss School of Government ad Amalfi per dar vita a un momento di riflessione sul rapporto tra Mezzogiorno e Mediterraneo.

La giornata di studi, dal titolo “I Giovani del sud e il Mare Nostrum. Mediterraneo come opportunità”, organizzata in collaborazione con la Fondazione Magna Carta e il patrocinio del Comune di Amalfi, si svolgerà sabato 29 marzo 2025, alle 16,30, presso l’Antico Arsenale e prevede due ambiti di lavori: un dibattito tra studenti della Luiss, delle Università di Salerno e Orientale di Napoli e della Youth Platform in Libia, e un convegno pubblico che nel pomeriggio vedrà anche la presenza di importanti rappresentanti del governo centrale e regionale.

Dopo i saluti istituzionali del sindaco di Amalfi, Daniele Milano, è prevista l’intervista al viceministro degli Affari esteri e della Cooperazione Internazionale, Edmondo Cirielli, da parte del giornalista Giancarlo Loquenzi. Seguiranno poi gli interventi di Virginie Collombier (professor of Practice, Luiss School of Government e Scientific coordinator, Mediterranean Platform), Maria Elena Cavallaro (professoressa di Storia delle Relazioni Internazionali, Università Luiss), Antonio Gozzi (presidente Federacciai, special advisor di Confindustria con delega all’Autonomia strategica europea, Piano Mattei e competitività), Andrea Prete (presidente Unioncamere). Le conclusioni saranno invece affidate a Gaetano Quagliariello, Dean Luiss School of Government ed a Vincenzo De Luca, Presidente della Regione Campania.

“Parlare di Mediterraneo nella Città che, proprio sul mare, seppe costruire la sua gloriosa storia, sarà sicuramente un valore aggiunto per l’importante iniziativa promossa dalla Luiss School of Government, che ha scelto Amalfi e il suo storico Arsenale per la giornata di studi dedicata al rapporto tra i giovani del sud e il Mare Nostrum – dice il sindaco di Amalfi, Daniele Milano -. Da sempre il Mediterraneo è respiro di Civiltà. Come quella amalfitana che, lungo quelle rotte verso l’Oriente, seppe amplificare rapporti commerciali e relazioni. I nostri antenati colsero già nel Medioevo la grande opportunità che il mare poteva offrire, trasformando un piccolo lembo di territorio in una ricca ed intrepida Repubblica Marinara”.