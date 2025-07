Il Mediterraneo continua a scaldarsi

di Giuliano Velotto Romano

Il Mediterraneo è la casa di 500 milioni di persone in 22 paesi e dal 2023 ci sono state consistenti ondate di calore che hanno battute i precedenti record di temperatura, il sistema di monitoraggio satellitare Europeo Copernicus ha rilevato l’ultimo record battuto della temperatura media nel Giugno del 2025, quando le temperature della superfice dell’acqua hanno raggiunto una medie di 3 C° sopra la media del periodo 1991-2020, con eccessi di 4C° in alcune zone lungo le coste della Francia e della Spagna. In generale, il Mare Nostrum si scalda del 20% più velocemente rispetto alla media globale, dietro solo alla regione Artica.

Ci sono diversi fattori che spiegano la situazione peculiare del Mediterraneo. Prima di tutte, è il più grande mare semi-chiuso al mondo, con acque relativamente poco profonde, caratteristica che esaspera le temperature. In secondo luogo, le attività antropiche influiscono sulle temperature, come la rapida urbanizzazione, la degradazione delle coste e un’alta densità abitativa lungo le stesse e il turismo di massa che aggravano gli sbilanci ecologici, indebolendo gli ambienti marini e le popolazioni locali.

Le conseguenze del cambiamento climatico sulla regione includono una serie di fenomeni a cui stiamo ormai facendo l’abitudine: siccità prolungate e frequenti, ondate di calore intense che influenzano i sistemi agricoli e scarsità d’acqua che in alcuni Paesi come il Marocco ha raggiunto livelli critici. Le ondate di calore sono sempre più collegate ai mega incendi nel sud Europa mediterraneo, con ricerche che mostrano come il caldo estremo sia un fattore chiave per gli incendi su larga scala e ad alta intensità, in grado di degradare gli habitat e minacciare servizi ecosistemici vitali non solo per la biodiversità ma anche per attività umane come l’agricoltura.

Secondo Foresight, l’Osservatorio del CMCC sulle politiche climatiche, l’uso dell’intelligenza artificiale rappresenta la nuova frontiera per prevedere questi fenomeni. I ricercatori del CMCC, complementando i modelli tradizionali con l’IA sono riusciti a dimostrare che si possono ottenere allerte meteo più rapidamente dei modelli classici. Oltre alle temperature oceaniche, i modelli basati sull’IA vengono applicati anche per simulare il destino degli sversamenti di petrolio, che, secondo i modelli di circolazione marina, sono più propensi a colpire aree come lo Stretto di Sicilia, l’Adriatico settentrionale e la parte orientale del Mediterraneo. Con queste conoscenze e tempistiche accellerate, possiamo immaginare un futuro in cui le autorità siano informate in anticipo su quali aree stanno per essere colpite da questo tipo di disastri ambientali.

Infine, l’IA può contribuire anche alla pianificazione delle rotte navali grazie a informazioni aggiornate sulle condizioni del mare, in modo da ridurre il consumo di carburante supplementando gli sforzi per la decarbonizzazione del trasporto marittimo, attualmente responsabile di circa il 2% delle emissioni di CO2 legate all’energia, dimostrandosi un nuovo strumento nelle nostre mani per mitigare gli effetti del clima.