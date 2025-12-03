Il meglio di Spotify, i più ascoltati del 2025 tra musica e podcast

Milano, 3 dic. (askanews) – Spotify lancia oggi Wrapped 2025: più di una campagna, un racconto globale di ciò che abbiamo amato, condiviso e reso parte della nostra vita negli ultimi dodici mesi. Oltre 700 milioni di utenti in tutto il mondo hanno contribuito a una conversazione musicale e culturale che ha attraversato generi, lingue e confini, trasformando le scelte individuali in tendenze collettive. Wrapped si conferma ogni anno come un rituale atteso, in cui musica e podcast si intrecciano con storie personali, eventi e linguaggi dell’epoca contemporanea, restituendo attraverso ogni ascolto un frammento di ciò che siamo stati e ciò che abbiamo percorso nel 2025.

In questo contesto, Spotify si riconferma osservatorio privilegiato sul presente: un archivio vivente di emozioni, momenti e influenze, e uno spazio in cui artisti, creator e pubblico si incontrano per creare, condividere e ispirare la cultura, giorno dopo giorno. Per questa edizione, gli utenti sono ancora una volta al centro dell’esperienza: grazie a un percorso immersivo e personalizzato, disponibile direttamente nell’app, Wrapped 2025 offre una lettura unica dell’evoluzione dei gusti di ciascun ascoltatore, mettendoli in relazione con i trend globali e mostrando come le scelte di ognuno abbiano contribuito a scrivere la colonna sonora – e la storia – di quest’anno.

Di seguito, le top list Spotify del 2025 in Italia e nel mondo: MUSICA (ITALIA) Gli artisti I vertici della classifica degli artisti più ascoltati in Italia nel 2025 sono dominati dal rap, sempre più espressione di linguaggi e identità artistiche differenti, in un panorama musicale sfaccettato e in movimento. Al primo posto, dopo un anno, torna Sfera Ebbasta, e a lui seguono Shiva, Guè, Geolier e Marracash: stili differenti, ma ugualmente capaci di incidere nella definizione della musica urban italiana. Tra i protagonisti si affacciano anche nuove voci capaci di ampliare lo spettro dei colori del genere, come il mumble rap e il cloud rap di Tony Boy, artista selezionato in Spotify RADAR Italia 2024, voce di un’Italia sempre più digitale e connessa, o anche l’emergente Glocky (alla posizione 50), parte di Spotify RADAR Italia 2025. Fra gli artisti più ascoltati, Olly si erge a emblema di una nuova generazione di cantautori. ANNA è risultata per il terzo anno consecutivo l’artista femminile più ascoltata dell’anno su Spotify Italia.

Le canzoni e gli album Le classifiche 2025 confermano ancora una volta il ruolo centrale di Sanremo come fucina di successi: le canzoni più ascoltate in Italia continuano ad arrivare direttamente dal festival e quest’anno risultano essere ben quattro in top 10: “Balorda nostalgia” di Olly e Juli “Incoscienti Giovani” di Achille Lauro, “LA CURA PER ME” di Giorgia, “BATTITO” di Fedez. In classifica anche “NEON” di Sfera Ebbasta e Shiva al terzo posto, la hit d’importazione della nostra estate “La Plena – W Sound 05” di W Sound, Beéle, Ovy On The Drums al quarto e “DtMF” di Bad Bunny, che dimostra come anche il pubblico italiano sia sempre più sia affascinato dalle sonorità latine che hanno conquistato gli ascoltatori di tutto il mondo.

Una fotografia di un panorama musicale italiano sempre più contaminato, dove culture e generi si mescolano e influenzano a vicenda, dove aumenta la varietà degli ascolti, e le sonorità internazionali non solo entrano nelle playlist, ma diventano parte integrante della colonna sonora del nostro Paese.

Uno scenario simile nella classifica degli album più ascoltati, dove troviamo al primo posto “TUTTA VITA (SEMPRE)” di Olly, seguito da “DIO LO SA” di Geolier – l’album più ascoltato del 2024 continua a risuonare – e “SANTANA MONEY GANG” di Sfera Ebbasta e Shiva. Al quarto posto si posiziona “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” di Bad Bunny. Chiude la top 5 “LA BELLAVITA” di Artie 5ive.

Gli artisti italiani all’estero Il successo degli artisti italiani valica i confini nazionali, riconfermando i Måneskin come gli artisti italiani più ascoltati all’estero per il quarto anno consecutivo. Al secondo posto la dance di Gabry Ponte, che si riconferma ancora una volta il dj-producer italiano più ascoltato al mondo, oltre al #2 artista italiano più ascoltato all’estero, seguito dal neoclassicismo-minimalista di Ludovico Einaudi. Al quarto e al quinto posto invece Damiano David, voce dei Måneskin, che nel 2025 ha lanciato il suo album da solista “FUNNY little FEARS (DREAMS)”, e Laura Pausini.

MUSICA (GLOBALE) Gli artisti e le artiste Con oltre 18,8 miliardi di ascolti in tutto il mondo, nel 2025 Bad Bunny torna a essere l’artista più ascoltato al mondo, per la quarta volta nella storia di Wrapped, dopo il 2020, il 2021 e il 2022, confermandosi un punto di riferimento per gli amanti della musica di ogni latitudine con la sua capacità di unire ritmi urban a influenze caraibiche e pop. Wrapped 2025 non fotografa solo un successo discografico, ma ne testimonia l’impatto culturale, che si riflette anche nelle classifiche italiane e contribuisce a ridefinire il panorama musicale mondiale.

Per celebrare questo traguardo, Spotify ha creato una serie di iniziative dedicate alla community di fan: il lancio di un film internazionale che racconta il percorso dell’artista, esperienze esclusive in diverse città in tutto il mondo e contenuti speciali e sorprendenti all’interno della piattaforma. Sul podio insieme a Bad Bunny anche Taylor Swift e poi The Weeknd. Drake e Billie Eilish in quarta e quinta posizione.

Le canzoni e gli album Tra le canzoni più ascoltate in tutto il mondo, nel 2025 la più amata è stata “Die With A Smile” di Lady Gaga e Bruno Mars, con oltre 1,7 miliardi di ascolti. In seconda posizione ritorna “BIRDS OF A FEATHER” di Billie Eilish, seguita da “APT.” di ROSÉ e Bruno Mars. Chiudono la top 5 “Ordinary” di Alex Warren e “DtMF” di Bad Bunny.

Con oltre 7,7 miliardi di riproduzioni totali, “DeBÍ TiRAR MáS FOToS” di Bad Bunny è l’album più ascoltato al mondo nel 2025, seguito da “KPop Demon Hunters (Soundtrack from the Netflix Film)” di KPop Demon Hunters Cast al secondo posto e “HIT ME HARD AND SOFT” di Billie Eilish al terzo. Quarto e quinto posto vanno a “SOS Deluxe: LANA” di SZA e “Short n’ Sweet” di Sabrina Carpenter, terzo album per ascolti anche nel 2024.

PODCAST (ITALIA) In Italia il true crime continua a essere il genere più ascoltato: i primi podcast per ascolti rimangono, come nel 2024, “Elisa True Crime” di Elisa De Marco (il podcast più ascoltato per il terzo anno consecutivo) e “Indagini”, condotto da Stefano Nazzi. Seguono “Stories”, di Cecilia Sala, “Passa dal BSMT” condotto da Gianluca Gazzoli e al quinto posto “ONE MORE TIME di Luca Casadei” con il format dell’intervista che prende sempre più piede fra i podcast. Altro trend emergente: il 50% dei podcast della top 10 sono video podcast.

PODCAST (GLOBALE) “The Joe Rogan Experience” si riconferma il podcast più ascoltato a livello globale per il sesto anno consecutivo, seguito da “The Diary of a CEO with Steven Bartlett” e “The Mel Robbins Podcast”. “Call Her Daddy” di Alex Cooper e “This Past Weekend w/ Theo Von” si posizionano rispettivamente al quarto e quinto posto mondiale.

L’ESPERIENZA IN-APP PER GLI UTENTI A partire da oggi, gli utenti possono accedere alla propria esperienza personalizzata Wrapped, disponibile nella Home esclusivamente dall’app aggiornata di Spotify (iOS e Android). Inoltre, sono state realizzate playlist a cura degli editor di Spotify dedicate a Wrapped con i maggiori successi dei vari generi diffusi in Italia, fra le quali Best of Plus Ultra e Best of Alta Rotazione.