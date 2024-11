Il mercato del lusso in Europa e nel resto del mondo tra luci e (soprattutto) ombre

Fino a non molti anni orsono, la maggior parte di quanti fossero interessati alle sorti del Paese, in tempi simili a quelli attuali, assumevano un atteggiamento particolare. Ripetevano a pappagallo quanto sentivano dire da “quelli che leggevano i giornali”. Molte volte ciò avveniva nelle botteghe dei barbieri. Sebbene non avessero la minima idea di quali fossero le dinamiche dell’economia del Paese, che lasciavano più che turbati i lettori di cui sopra, quei divulgatori, sentiti i loro commenti, si davano da fare per diffondere quelle tra le notizie ascoltate che, a naso, ritenevano essere le più interessanti. Questi erano i dardi che, con voce modulata su toni apocalittici, quella particolare categoria di personaggi scagliava all’indirizzo di quanti prestassero loro attenzione. Due erano i loro refrain usati per i fatti economici e sociali: “che congiuntura !”, omettendo di completare l’esclamazione con “negativa” e “più gli italiani dicono di essere in crisi, altrettanto aumentano i loro acquisti di generi di lusso”. Anche il secondo messaggio di quei comunicatori, che definire approssimati era ancora una considerazione positiva, era più che lontano dal vero. Usando le affermazioni appena riportate, quei particolari strilloni fuori ordinanza confondevano l’andamento del prezzo dell’ oro, bene rifugio per eccellenza, con gli acquisti di articoli di lusso di tutt’ altro genere. Salvo vistose eccezioni, questi ultimi venivano rimandati a tempi migliori. Da non trascurare che era iniziato il periodo successivo al cosiddetto Miracolo Economico, che aveva fatto accedere gli italiani a acquisti e consumi neppure immaginabili nel primo dopo guerra.Durante gli ultimi due anni, invece, tali spese sono arrivate al culmine di un periodo di ristrettezze di ogni genere, un po dovunque nel mondo. In Italia gli stessi sono in picchiata e gli effetti si stanno facendo sentire già da un pò in maniera sempre più decisa. Il comparto auto motive, per quanto riguarda la fascia alta, al momento è la più interessata dal fenomeno. Dalla berlina sempre più accessoriata, alla sportiva con crescita di performances non stop, insieme all’abbigliamento e agli accessori, entrambi di alto livello, che lo completano è stato tutto un crescendo di vendite, complice anche l’offerta di credito al consumo che è volata alta. Quanto appena riportato ha comunque valenza più che positiva, avendo consentito l’ aumento dell’ export del Made in Italy in maniera senz’altro consistente. Come nel gioco dell’ oca, il fatturato, sia interno che export,

dei generi di lusso, sta tornando se non proprio al punto di partenza, molto vicino a esso. Al momento, facendo solo per sdrammatizzare richiamo a Adam Smith e alla sua Mano Invisibile, ciò che si può affermare è che l’umanità ha conosciuto in ogni fase del suo cammino periodi molto negativi anche per l’economia. Altrettanto è da evitare una presa in considerazione del Lassez faire, lassez passaire, le mond va de lui meme che un mercante rispose al Ministro Colbert. Si deve solo ammettere che tutte le formule dei fenomeni economici che esulano dall’intervento umano, danno risultati che possono essere ogni volta diversi. Altrettanto è da tenere in buona evidenza che una parte delle scienze economiche da qualche anno ha iniziato a prendere in considerazione la gestione delle crisi economiche di diversa natura. Non per banalizzare, ma giá era stato detto ormai circa mezzo secolo fa, da Eduardo De Filippo che lo fece sentenziare a uno dei personaggi della sua commedia Napoli Milionaria, che “Adda passà a nuttata”