Il mercato della droga fra società del benessere e disperazione

Pochi mesi fa è stato pubblicato il World Drug Report 2020, che ha valutato il trend di sviluppo del mercato mondiale della droga negli ultimi dieci anni, e ha specificamente sottolineato l’impatto del Covid-19 sul mercato della droga.

Il modello di crescita della popolazione può in parte spiegare le ragioni dell’espansione del mercato. L’abuso di droghe è aumentato in tutto il mondo, sia in termini di numero complessivo che di percentuale di consumatori di droga nella popolazione mondiale.

Nel 2009 è stato stimato che ci fossero 210 milioni di tossicodipendenti, pari al 4,8% della popolazione mondiale di età compresa tra 15 e 64 anni, e nel 2018 che ci fossero 269 milioni, pari al 5,3% della popolazione.

Negli ultimi due decenni, l’abuso di droghe nei Paesi in via di sviluppo è cresciuto molto più rapidamente che in quelli sviluppati. In una certa misura, ciò riflette la differenza nella crescita della popolazione complessiva durante questo periodo, il 7% nei Paesi sviluppati e il 28% nei Paesi in via di sviluppo, ma evidenzia anche la rapida crescita della popolazione giovane nei Paesi in via di sviluppo.

Gli adolescenti e i giovani adulti rappresentano la percentuale più ampia di tossicodipendenti. Durante il periodo 2000-2018, la popolazione di questa fascia di età nei Paesi in via di sviluppo è aumentata del 16%, mentre la popolazione di tal fascia è diminuita del 10% nei Paesi sviluppati.

L’urbanizzazione è diventata un fattore trainante per il mercato della droga attuale e futuro. Sia nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo, ci sono più tossicodipendenti nelle aree urbane che nelle aree rurali. Parte del motivo dell’aumento complessivo del consumo di droga è la migrazione su larga scala di persone dalle aree rurali a quelle urbane: più della metà della popolazione mondiale vive attualmente in aree urbane, rispetto al 34% del 1960. L’urbanizzazione può essere un fattore chiave nelle dinamiche future del mercato della droga, specialmente nei Paesi in via di sviluppo dove le tendenze di urbanizzazione sono più evidenti.

L’aumento della ricchezza è associato all’aumento del consumo di droga, ma i poveri sopportano il maggior carico di malattie da essa dipendenti. Nel mondo, l’abuso di droghe è più comune nei Paesi sviluppati che in quelli in via di sviluppo. Le droghe come la cocaina sono più strettamente legate alle regioni più ricche del mondo. Allo stesso modo, all’interno dei Paesi, la prevalenza dell’abuso di droghe tra i segmenti ricchi della società è relativamente alta. Tuttavia, le persone con uno status socioeconomico inferiore hanno un tasso più elevato di essere colpiti da disturbi derivanti da abuso di droghe.

I dati di alcuni Paesi mostrano che esiste un legame tra modelli di consumo di droghe dannose e malattie tipiche da fasce di basso reddito. Questi modelli sembrano essere meno comuni nelle classi sociali più ricche.

I vincoli economici causati dalla crisi globale del Covid-19 rischiano di aggravare i rischi per i gruppi più vulnerabili, compresi, fra questi, i tossicodipendenti. Ad esempio, i cambiamenti nel mercato del lavoro, come l’aumento della disoccupazione, sono stati collegati al successivo aumento del consumo di droga e a maggior ragione l’epidemia ha costretto decine di milioni di persone in tutto il mondo a perdere il lavoro, ma al contempo a rifugiarsi in pericolosi paradisi a prezzi modici ma a danni fatali altissimi.

Il Covid-19 potrebbe portare ad un’ulteriore espansione del mercato della droga. La pandemia può indurre più agricoltori e contadini ad aumentare o impegnarsi nella coltivazione illegale di colture, sia a causa delle ridotte capacità di controllo delle autorità nazionali, sia perché più persone potrebbero, pur rischiando, a impegnarsi in attività illegali durante la crisi economica.

Le restrizioni legate alla pandemia hanno portato a una riduzione del traffico aereo e terrestre e di conseguenza il traffico marittimo è aumentato. Il rischio di intercettazione in mare è basso e il numero di contrabbando è superiore a quello aereo o terrestre. È stato recentemente riferito che invii di cocaina sonp spedite direttamente dal Sud America all’Europa via mare.

L’emergere di sostanze non controllate a livello internazionale è stabile, ma stanno aumentando nuovi tipi di oppioidi potenzialmente dannosi. Il mercato della droga sta diventando sempre più complesso. Oltre a sostanze tradizionali come marijuana, cocaina ed eroina, sono state aggiunte centinaia di droghe sintetiche, molte delle quali non sono sotto il controllo internazionale. Anche l’uso non professionale dei medicinali è in rapido aumento. Ogni anno ci sono circa 500 nuove sostanze attive nel mercato interno degli Stati.

Al momento, la maggior parte di loro sono stimolanti, seguiti da agonisti dei recettori dei cannabinoidi sintetici e da una piccola quantità di oppioidi. Sebbene il numero complessivo di nuove sostanze psicoattive si sia stabilizzato, il rapporto è cambiato. Del numero totale di nuove sostanze psicoattive identificate nel 2014, le nuove sostanze psicoattive oppioidi rappresentavano solo il 2%, ma nel 2018 questo numero era salito al 9%. Molte delle nuove sostanze psicoattive oppioidi sono analoghi del fentanil, la cui efficacia e danno sono stati dimostrati, causando morti per overdose in America del Nord e in altre regioni, ma in misura minore.

In America del Nord, il fentanil è usato come farmaco eccitante per l’eroina e altre droghe (comprese cocaina e metanfetamina) e alcuni sono usati per produrre oppioidi medicinali contraffatti. Alcune prove mostrano che sono in circolazione in Europa anche nuove iniezioni di sostanze stimolanti psicoattive: uno studio sui residui di siringhe scartate in sei città europee ha scoperto che molte siringhe sono macchiate di nuove sostanze psicoattive che producono effetti ancor più devastanti.

L’uso di nuove sostanze psicoattive può gradualmente affermarsi saldamente tra i gruppi più svantaggiati. Un singolo tipo di nuova sostanza psicoattiva non ha quasi mai formato un grande mercato. Però le prove raccolte in Europa dimostrano che i cannabinoidi sintetici sono un problema serio tra i gruppi emarginati come i senzatetto e i detenuti. Ci sono ventidue Paesi segnalati sull’uso di nuove sostanze psicoattive nelle carceri, la maggior parte di questi con cannabinoidi sintetici identificati come pericolosissimi.

Il controllo dei precursori chimici costringe i produttori di farmaci ad innovare. Molte delle sostanze chimiche più comunemente utilizzate come precursori per sintetizzare farmaci come l’anfetamina, la metanfetamina e l’ecstasy sono state poste sotto il controllo internazionale. I trafficanti di droga hanno cercato alternative, e non solo sostanze poco regolamentate, ma anche sostanze chimiche specificamente progettate per aggirare le normative, i predetti “precursori speciali”.

Progettati per prevenire misure restrittive, è probabile che con la diffusione del Covid-19 la produzione di farmaci dipenda dall’ulteriore compressione di quei precursori chimici. Le prove trovate anche in Messico mostrano che questo è diventato una realtà: secondo i rapporti, nel 2020, una carenza di precursori di metanfetamine importati dall’Asia orientale ha provocato un aumento del prezzo della metanfetamina in Messico e negli Usa.

Il tasso di cambiamento nel mercato della droga si è accelerato notevolmente. Le droghe sintetiche sostituiscono gli oppiacei in Asia centrale e nella Federazione Russa. I mercati degli oppiacei in questa due aree sembrano essere cambiati tra il 2008 e il 2018.

Il numero di oppiacei intercettati dalle autorità della Federazione Russa è diminuito di circa l’80%, mentre il numero di persone che ricevono cure per consumo di oppioidi è diminuito drasticamente. Però il mercato di stimolanti sembra essere in piena espansione di giorno in giorno. Ci sono prove che la metanfetamina e vari catinoni, tra cui mefedrone e α-pirrolidinil-fenilpentanale, sono ora ovunque sul mercato russo della droga. Le autorità di Mosca hanno riferito che il numero di laboratori clandestini per la produzione di varie droghe illegali è aumentato notevolmente di recente, ed è più che raddoppiato in due anni, aumentando a 152 laboratori già nel 2018.

Si registra anche una crescita del mercato della metanfetamina in Afghanistan e Iraq. Già nel 2012, indagini sul personale di ospedali, carceri e altre istituzioni hanno rivelato l’importanza della metanfetamina in Iraq. La metanfetamina cristallina è diventata un altro farmaco principale preoccupante oltre al fentalin e al tramadolo. Uno studio ha ulteriormente confermato questi risultati, con i tossicodipendenti che affermano che la cannabis è più difficile da ottenere rispetto alla fentalin o alla metanfetamina. Recentemente, le autorità irachene hanno scoperto diversi laboratori di metanfetamina e si è espressa preoccupazione per la grande importazione di preparati di pseudoefedrina: i laboratori di metanfetamina utilizzano questi preparati come precursori.

In Afghanistan, la produzione di metanfetamina sembra essere iniziata nel 2014. Da allora, i sequestri di metanfetamina sono aumentati costantemente. Ma i sequestri del 2019 nel primo semestre sono aumentati notevolmente rispetto all’anno precedente. Anche i grandi sequestri di metanfetamina che si ritiene abbiano avuto origine in Afghanistan in altri Paesi indicano che la produzione in quel Paese è in rapido aumento.

Come si vede le droghe da mezzi di distrazione per il mondo europeo annoiato e nuotante nel terziario son passate ad alternativa per disperati senza possibilità di realizzazione lavorativa.