Il mercato non concede sconti a nessuno, nemmeno alla Banca Centrale Europea

Così, con la nonchalanche che le è propria , Madame Lagarde, Presidente della BCE, ha informato che il bilancio del 2023 dell’ Istituto che fa capo a lei, chiude con una perdita di 1,2 miliardi di euro. La stessa sarebbe stata maggiore, all’ incirca 7, 8 miliardi della stessa valuta, se gli “architetti” (revisori) che hanno redatto quel documento non avessero utilizzato tutte le riserve accantonate, 7.7 miliardi, nella posta “rischio di cambio”. Utilizzando al livello pìù alto la loro inventiva professionale per licenziare quell’elaborato, anche a uso e consumo di quanti, oltre le banche, volessero servirsene. Da premettere che per il 2022, il bilancio si era chiuso in pareggio, quindi le banche centrali della UE che detengono l’intera proprietà della stessa, per quest’ ultimo esercizio non riceveranno dividendi. Morale della favole, dopo 20 anni dall’ ultimo bilancio chiuso in rosso, la vicenda si è ripetuta, anche se è ipotizzabile che non si verificherà ancora, almeno nel futuro prossimo. Sempre chè i conflitti in corso si avvieranno a soluzione e il mondo cambi rotta. C’è un altro particolare certamente non trascurabile: il pareggio di quella perdita è stato apposta con l’animo di compensarla con “utili futuri”. Questa la narratio: la BCE, per prestare ai suoi clienti, i paesi della UE e anche a quest ‘ultima in sé e per sè, deve prendere in prestito denaro. Lo sta facendo sia dagli istituti di credito su piazza, si intendano per essi le grandi banche dei paesi membri della UE, nonchè fuori piazza, in concreto rivolgendosi a quanto è reperibile sul mercato mondiale. Accade così che quella banca che gestisce l’ euro, ogni volta che decide una variazione dei tassi, riceve da quella manovra due effetti, uno positivo e uno negativo. Il primo è facilmente descrivibile e è il maggior ricavo che ottiene dalle sue operazioni attive, il prestare denaro ai paesi membri della UE. Quello di segno contrario si verifica perchè, quando essa stessa aumenta i tassi, fa sì che salga il costo delle sue poste a debito a tasso variabile. Le stesse, pur se per un totale più contenuto, sono allibrate accanto a quelle a tasso fisso. Anche se la costruzione del circuito finanziario dell’ euro e dell’ eurozona è recente, circa un quarto di secolo, per la BCE è la seconda volta che il bilancio chiude in perdita, in entrambi i casi per fattori prescindenti dal suo operato. Va sottolineato che in tempi normali ha prodotto utili consistenti. Non è un dramma, anche se si deve prendere in seria considerazione che l’organismo cui si ispira la Banca di Strasburgo, l’americana FED, non ha di questi problemi. Essendo essa anche prestatore di ultima istanza, a monte del suo funzionamento c’ è il Congresso, che decide, su richiesta della stessa FED, la quantità di dollari che devono essere stampati, lasciando poi a essa la competenza della gestione del biglietto verde. Potrebbe far bene che nella UE si cominciasse a valutare con attenzione, insieme alla già più volte accennata facoltà di emettere titoli di debito da parte della BCE, anche l’ipotesi che la stessa, come la corrispondente americana, potesse stampare banconote e battere moneta. La seconda di tali nuove attività non è cosa da poco. L’ augurio è che gli istituti centrali che hanno dato vita alla BCE possano mettere mano a stretto giro all’ adeguamento per sottoporlo al nuovo parlamento che sarà eletto a giugno. Esso potrebbe far subito mente locale per cominciare la valutazione sulla possibilità o meno di implementare in tal senso la BCE. Potrebbe risultare un buon esordio per quello che sarà il nuovo vertice di una nuova UE, si ripete, guerre di ogni genere permettendo.