Il messaggio del San Lorenzo: “Papa Francesco uno di noi”

Roma, 21 apr. (askanews) – “Papa Francesco è sempre stato uno di noi. ‘Cuervo’ da bambino e da uomo, da sacerdote e da cardinale, ‘Cuervo’ anche come Papa – è stato l’attesissimo messaggio di addio della sua squadra, argentina, del cuore, il San Lorenzo -. Papa Francesco ha sempre trasmesso la sua passione per il ‘Ciclon’, da quando andava al vecchio Gasómetro per vedere la squadra del ’46 a quando cresimava Angelito Correa nella Capilla Lorenzo Massa. Fino a quando riceveva le visite azulgranas in Vaticano, sempre con grande felicità”.