Il metodo per un turismo culturale soddisfacente c’è. Organizziamoci!

L’immagine idealizzata della “Vecchia Inghilterra”, fatta di edifici storici, suggestivi paesaggi rurali e tranquilla vita di provincia ha da tempo attratto consistenti flussi turistici. Chipping Campden è oggi al secondo posto nel paese per numero di edifici tutelati, ed è inclusa in un’area protetta. Il turismo è la sua principale attività economica. Nel periodo di alta stagione, che va da giugno a settembre, il centro di informazione turistica, situato nel centro della cittadina, accoglie oltre 250 visitatori al giorno. La bella casa Tudor in cui Shakespeare è nato e cresciuto fu anche il luogo della bottega del padre. È oggetto di visite turistiche che offrono al turista un momento emozionante e coinvolgente fatto di esperienze sui luoghi vissuti dal drammaturgo e poeta inglese. Teatro dal vivo con inserimenti multimediali, qui e là ascolto dei sonetti, si assiste poi a spettacoli di falconeria e si ripercorrono i passi di Shakespeare nei luoghi dove scrisse 26 delle sue maggiori opere. Signori e Signore, anzi Ladies and Gentlemen: benvenuti alla Shakespeare’s Family Home. Bello vero? Il costo del biglietto è circa 22 sterline. Venticinque euro. La visita all’ultima magione del non meno importante Francesco Petrarca, in Italia, ha un costo di quattro euro. E non è certo una sblilenca catapecchia, questo palazzetto di due piani dalla duecentesca struttura che il poeta modificò facendone un unico alloggio con due unità abitative e riservando per sé il piano soprelevato. La casa che fu poi modificata dai suoi nobili acquirenti nel corso dei secoli, riserva anche qualche inquietante elemento d’attrazione come la mummia della gatta del poeta. Quattro euro signori, quattro euro. Cosa manca. Cos’ha lei che io non ho. La classica espressione di incredula disperazione cambia nella ragione ma resta valida. La differenza è nella gestione del bene, nella capacità di affascinare il pubblico, di instillare autoidentificazione, nell’emozionarlo. Non è facile, non s’inventa. È un metodo, sono tecniche. Casa Puccini, costo della visita euro nove, col Vittoriale esageriamo pure e, crepilavarizia, il costo è di quattordici euro. È urgente preparare una riapertura diversa. Dopo un anno di visite virtuali, generalmente noiosissime salvo poche eccezioni, il turista finalmente libero di accedere ai pericolosissimi musei (ma questo è un altro spinosissimo argomento) avrà bisogno di stimoli importanti e non sarà il giretto in casa Petrarca a provocargli quella soddisfazione per la quale sarebbe disposto a spendere ventidue sterline. La casa dove nacque Totò a Napoli attende da vent’anni un restauro. L’idea è riproporre una casa tipica del tempo, con qualche ricordo importante appartenuto al grande attore. Considerata l’importanza del personaggio e la capacità attrattiva che ancora oggi esercita su chiunque, valorizzare quel luogo sarebbe importante per il turismo e anche più per la gente del posto. Se bene gestita l’operazione potrebbe avere risultati veramente interessanti. Visitare la casa dove è cominciata la vita del grande artista potrebbe permettere al turista di percepirne le prime emozioni, quelle esperienze che sono il fondamento delle tematiche della sua comicità perché vissute e non descritte, lette o osservate da lontano. Un terreno fertilissimo per usare le tecniche dell’interpretazione. Le musiche tipiche dei sui film in sottofondo, una tavola apparecchiata, l’esatto numero di letti, la giusta illuminazione. La presenza di una destinazione turistica nel coacervo di vicoli interesserebbe un mercato molto più complesso della destinazione stessa: collegamenti, sicurezza, esercizi commerciali. La sollecitazione al turismo permetterebbe agli abitanti del posto di avvertire con maggior orgoglio le proprie radici, la propria appartenenza. Lo sforzo di rispondere alle complessive esigenze dei turisti potrebbe organizzare e ben incanalare le energie locali. Possiamo raccontarci fino alla noia (ed infatti è noioso) quante cose belle, culturalmente importanti, artisticamente incomparabili abbiamo. Gestire beni culturali e turistici non è decretarne aperture e chiusure, inventare circuiti più o meno realizzabili dal turista medio, o inventare campagne pubblicitarie roboanti solo negli annunci.