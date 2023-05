Il metodo Pnrr è confermato nel dopo Draghi per il Paese e per l’Europa. Rivediamo la diretta (completa) dell’inaugurazione del Festival dello Sviluppo Sostenibile dell’Asvis 8 maggio 2023 ore 15 (qui).

La settima edizione del Festival dello Sviluppo Sostenibile si colloca in un momento cruciale per la definizione delle politiche economiche, sociali e ambientali del nostro Paese. Infatti, l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), il disegno dei nuovi interventi previsti da Repower EU e soprattutto la definizione delle politiche territoriali finanziate dai fondi europei per la coesione 2021-27 segneranno il futuro dell’Italia fino al 2030. Per questo, è indispensabile assicurare un pieno allineamento delle politiche nazionali e regionali con gli obiettivi fissati dall’Unione europea per la transizione ecologica e digitale, la riduzione delle disuguaglianze, il rafforzamento della competitività e il rafforzamento della coesione sociale.

I territori in particolare rappresentano l’attore principale da cui deve essere veicolata la transizione verso un modello più sostenibile, promuovendo politiche che tengano conto degli ambiti ambientali, sociali, economici e istituzionali che dal basso possano portare il Paese verso i traguardi disegnati dall’Agenda 2030 con il supporto attivo della società civile e del settore privato.

Nel corso dell’evento di apertura l’ASviS ha ospitato un confronto tra i rappresentanti delle istituzioni locali, in particolare delle Regioni e delle Città, insieme a rappresentanti del Governo e della Commissione europea e di importanti stakeholder economici, per disegnare insieme strategie che garantiscano la coerenza delle politiche nazionali e territoriali e delle strategie del settore privato per lo sviluppo sostenibile, oltre a mettere in evidenza buone pratiche e risultati conseguiti.

L’evento ha avuto anche una sessione svoltasi martedì 9 maggio mattina.

15.00 – 15.35 Introduzione

Matteo Lorito, rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli

Pierluigi Stefanini, presidente dell’ASviS

15.35 – 16.30 La coerenza delle politiche nazionali e territoriali per lo sviluppo sostenibile: dal Pnrr alla programmazione dei fondi 2021-27

Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Enrico Giovannini, direttore Scientifico dell’ASviS

Raffaele Fitto, ministro per gli Affari europei, il Sud, le politiche di coesione e per il Pnrr

16.30 – 17.20 Le regioni italiane di fronte alla sfida dello sviluppo sostenibile

Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania

Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia

Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria

Giovanni Toti, presidente della Regione Liguria

17.20 – 18.30 Investire per uno sviluppo sostenibile: dove e come?

Modera Marco Valerio Lo Prete, caporedattore Economia Tg1

Oscar Cicchetti, presidente Inwit

Enrica Danese, direttore Institutional communication, sustainability & sponsorship Tim

Simone Gamberini, presidente di Coopfond

Nicola Lanzetta, head of Italy di Enel

Luigi Massa, amministratore delegato di Tangenziale di Napoli

Luigi Merlo, direttore dei rapporti istituzionali per l’Italia di Gruppo Msc e presidente di Federlogistica

18.30 – 18.45 Conclusioni