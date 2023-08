Il Milan parte bene: Giroud e Pulisic stendono il Bologna

BOLOGNA (ITALPRESS) – Basta un tempo al Milan per avere la meglio sul Bologna ed espugnare così il Dall’Ara per 2-0. Sono Giroud e il neo acquisto Pulisic a mettere la firma sui due gol che valgono i primi tre punti della stagione per gli uomini di Pioli, che iniziano così con il piede giusto. Dopo soli 20 secondi, gli emiliani si rendono pericolosi con il gran sinistro dalla lunga distanza di Lykogiannis che centra in pieno la traversa a Maignan battuto. Dopo un avvio poco brillante, gli ospiti passano in vantaggio all’11’ alla prima occasione. Pulisic sventaglia sulla sinistra per Reijnders che si inserisce bene e serve al volo di sinistro Giroud, il quale infila Skorupski con un piatto destro di prima intenzione. I rossoneri giocano bene e al 21′ trovano subito il raddoppio. Pulisic chiede e ottiene il triangolo con Giroud, va al tiro dal limite con un bel destro e insacca a mezza altezza nell’angolino alle spalle di Skorupski siglando la sua prima rete in Italia. Il portiere polacco deve mettere i guantoni al 28′ per neutralizzare un mancino volante di Giroud ed evitare così il tris. I rossoblù si rivedono al 34′, quando Ferguson ci prova con il destro trovando però attento Maignan alla respinta di pugno. Il primo tempo si chiude sul doppio vantaggio per Calabria e compagni.

I padroni di casa partono meglio nella ripresa e al quarto d’ora creano una buona occasione con Ndoye, che salta Calabria e ci prova con un sinistro da posizione defilata centrando il palo esterno. Un minuto più tardi ci vuole un bel riflesso di Maignan per alzare in angolo un destro di Aebischer, ben lanciato in area da Zirkzee. L’ultima chance della gara arriva allo scadere, quando Leao scappa sulla sinistra, dribbla Beukema e va al tiro con il sinistro ma la palla si ferma sul palo. Il risultato non cambierà più. Al termine dei primi 90 minuti del campionato, il Milan raggiunge così altre 7 squadre a quota 3 punti.

