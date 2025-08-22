Il Milan può migliorare le sue prestazioni rispetto a quelle attuali?

Essere oggi un tifoso milanista non è un gioco da ragazzi. I tifosi rossoneri stanno ancora digerendo la stagione trascorsa, e la delusione è davvero tangibile. E tu, conosci i motivi di tale delusione? Ma soprattutto, in veste di tifoso o appassionato, pensi che il Milan ce la farà a migliorare le sue prestazioni con la Serie A ormai alle porte? La domanda è legittima, ma provocatoria, ed è ciò che vogliamo analizzare nei prossimi capitoli.

Per parlare di miglioramento bisogna partire dall’analisi attenta, puntuale e oggettiva delle attuali qualità del team, ricordando con particolare attenzione ciò che non ha funzionato nella stagione passata.

Insomma: c’è una rosa di talento, un buon allenatore e senza dubbio una storia da onorare. Proviamo a capire cosa serve per invertire veramente la rotta e riportare i Rossoneri nei piani alti della classifica, dove meritano di stare per il prestigio del club.

La stagione 2024–2025 e la crisi milanista dopo l’esonero di Fonseca

Che cosa sai della stagione conclusa in casa Milan? Sicuramente che il passato è abbastanza difficile da digerire, dato che la scorsa stagione è stata turbolenta per diversi motivi. Uno di quelli che ha sicuramente pesato di più è l’esonero di Paulo Fonseca1 in corso d’opera, quando la stagione era quasi a metà. I tifosi infuriati sono stati sicuramente un fattore aggiuntivo importante per arrivare a prendere questa decisione.

Nonostante l’arrivo di Sérgio Conceição in panchina, la stagione non ha trovato grandi momenti di luce, ma numerose difficoltà che hanno lasciato l’amaro in bocca, proprio come quell’ottavo posto in Serie A. Quale impressione ha quindi lasciato questo contesto nel cuore dei tifosi? Grande incertezza, ma anche uno spogliatoio sotto pressione.

Come ci si rialza da una crisi come quella milanista?

Per arrivare a superare il problema bisogna prima di tutto analizzare il tipo di crisi2 che i milanisti hanno vissuto, e lo vogliamo fare partendo da quattro tipologie differenti di crisi. La prima è tattica, ed è legata all’assenza di un’idea di gioco coerente; la seconda è gestionale e dipende da scelte ed errori commessi dalla dirigenza. E le ultime due? C’è quella fisiologica che dipende dai grandi assenti per naturali cali fisici o infortuni, e infine quella psicologica, che può fare più male, perché denota una mancanza di fiducia tra il team e un clima che può essere ostile.

E ora che abbiamo visto i diversi scenari, quale pensi che sia stata la crisi del Milan? Un mix tra la gestionale e la psicologica, perché sono mancate le giuste scelte di mercato. È venuta meno anche la stabilità delle performance per una scarsa reazione mentale dei giocatori. In sintesi, è mancato il vero equilibrio del progetto Milan, che ora è fondamentale ricostruire, ma come?

1. Capire dove è nato il problema tecnico

I migliori critici del Milan sono i suoi tifosi, così appassionati ed esigenti da aver individuato due problemi: il primo è legato a una difesa a tratti vulnerabile, l’altro all’attacco, che ha spesso faticato a costruire gioco in modo continuo. Inoltre, cambiare allenatore durante una stagione prevede rischi dovuti all’introduzione di nuovi schemi, nuove gerarchie e meno tempo per metabolizzare i processi.

Insomma, questo mix di fattori evidenzia come un rendimento altalenante possa partire da diversi fronti e compromettere un’intera stagione nonostante gli sforzi.

2. Ripartire dal mercato e dalla rosa

Di tutta risposta la società ha provato a muovere pedine importanti: Estupiñán per la difesa, seguito da De Winter3 e Athekame, con Højlund acquistato come riserva di lusso. Alcuni acquisti mirati sono sicuramente il modo migliore per portare maggiore qualità ed esperienza in squadra, aprendo nuovi scenari che possono davvero rappresentare il punto di svolta. Ma nonostante il grande entusiasmo per i nuovi arrivi, ora resta un grande obiettivo: riconquistare il pubblico.

3. Affrontare la delusione dei tifosi (con stress annessi)

Come abbiamo già detto, la storia di un club come il Milan parla da sola ed è motivo principale del profondo attaccamento che i tifosi sentono per la squadra. Oltre ad aver riversato le delusioni sui social, con attacchi e critiche ai giocatori (esposti quindi a forti stress e pressioni sportive), non sono mancate le critiche per la risposta dell’azienda, che ha perso potere decisionale e chiarezza verso i supporter. E da qui il malumore dei tifosi è aumentato in modo considerevole.

La società non ha colto con modestia la delusione del suo pubblico, ma sembra aver spesso dato segnali contraddittori nella gestione tecnica e dirigenziale, così come sottolineato da diversi commentatori sportivi. E così il Milan ha perso identità nel suo stesso progetto.

Gli ingredienti per preparare il “nuovo Milan”

Gli esperti, in particolare i più noti cronisti legati al team, hanno spesso sottolineato durante talk show sportivi che esistono almeno cinque punti chiave per rilanciare il progetto Milan fin dalle prime battute della Serie A. E allora vediamo quali sono questi ingredienti speciali:

Chiarezza del progetto : serve un approccio non solo per il “qui e ora”, ma con una visione nel lungo periodo, che si basi su un’idea di gioco chiara che parli di pressing, possesso, verticalità e molto altro. Serve una strada lineare da seguire e i giusti giocatori per rendere ogni sforzo una soluzione non temporanea. Stabilità tecnica : servirà tempo, perché come dice il detto “Roma non è stata costruita in un giorno”. Ciò vuol dire che l’allenatore Massimiliano Allegri4 dovrà avere tempo, strumenti e fiducia per trasmettere la sua filosofia. La dirigenza dovrà saper aspettare con pazienza i risultati evitando cambi repentini che possono solo destabilizzare il team. Mercato intelligente : non bastano i cosiddetti “nomi di richiamo”, ma quei calciatori che si inseriscono nelle maglie tattiche con pazienza e cuore. Ogni azione, ogni tattica deve essere comune, per costruire così un centrocampo che protegga la difesa, esterni capaci di creare superiorità, un centravanti spietato che finalizzi le chance a suo favore. Gestione degli aspetti psicologici : il calcio (e in generale lo sport) non è solo una parentesi fisica, di forza, ma si costruisce con leadership interne e la gestione delle pressioni con un buon equilibrio psicologico nello spogliatoio. Una squadra che crede in sé è più resistente alle avversità e il coach deve assumere il ruolo di “comandante” per fare la differenza. Pianificazione della condizione atletica : non si possono prevedere gli infortuni o prevenire determinate problematiche fisiche, ma la preparazione fisica conta quanto gli schemi tattici per garantirsi più costanza in campo.

I segnali positivi (e i dubbi) in casa Milan

Se da un lato si vedono già i primi segnali positivi, legati soprattutto alla speranza di affermarsi e partire con il piede giusto, ci sono ancora dei dubbi in casa Milan.

Gli investimenti mirati e i nuovi elementi possono alzare il livello tecnico e porre le basi per un progetto valido. Ma dall’altro lato restano dubbi e nodi da sciogliere, soprattutto rispetto alla coesione dello spogliatoio dopo una stagione complicata. C’è bisogno che la linea tecnica sia coerente e che i risultati siano immediati. Ma basta davvero qualche innesto per resettare l’approccio e offrire qualità a una rosa?

Se lo chiedono tutti: il team, l’allenatore, la società e i tifosi. Il Milan ha bisogno di tornare ai vertici del calcio italiano ed europeo. Con le scelte funzionali del mercato, compreso l’arrivo di Modrić5, viene spontaneo pensare (o almeno sperare) che il miglioramento possa essere rapido. Ma per avere un segnale radicato, servono sicuramente almeno due stagioni.

Cosa succede nel breve termine con la stagione al via?

Gli occhi saranno puntati alle prime giornate, oltre ovviamente alle amichevoli e ai test precampionato che servono a costruire automatismi e fiducia. Ma lo spirito competitivo arriverà solo con l’avvio della stagione in campionato. Qui si potranno notare i frutti del lavoro estivo, la risposta alla pressione mediatica in aumento e il rischio di dover ricorrere fin da subito a scelte drastiche. Nel piano d’azione milanista ci sono tre punti da approfondire:

Piano tattico chiaro, per capire cosa fare e come farlo su ogni partita. Leadership nello spogliatoio, per valorizzare giocatori esperti e carismatici che avranno il compito di seguire l’allenatore e trainare il gruppo. Preparazione ottimale, per ridurre i picchi di affaticamento e costruire rotazioni credibili ed efficaci.

Conclusione: è o non è l’anno del Milan?

Dopo aver fatto questo lungo viaggio all’interno della stagione passata e soprattutto delle aspettative attuali in casa Milan, viene da pensare che sì, il team può migliorare le sue prestazioni rispetto a quelle passate, ma non sarà così scontato. Serve più di un acquisto importante o di un cambio d’allenatore, perché bisognerà agire su progetto, forma e reazione psicologica dei giocatori. Il tutto senza spingersi verso obiettivi troppo ambiziosi, ma cercando di restare con i piedi per terra.

Il riscatto è ciò che tutti si augurano, ma la strada per rendere il Milan la squadra di un tempo è ancora un po’ lunga e non priva di insidie.