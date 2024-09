Il milanese imbruttito torna al cinema con “Ricomincio da Taaac”

Nelle sale il 26 settembre

Milano, 23 set. (askanews) – A 3 anni da “Mollo tutto e apro un chiringuito” torna al cinema con “Ricomincio da Taaac” “Il Milanese Imbruttito”, interpretato da Germano Lanzoni:”Le sfide che affronta stavolta sono interne anche intime nel senso che si trova anche ad abbandonare la famiglia e quindi e soprattutto i punti fissi, la figata del film è che mette l’uomo il personaggio in una realtà che non non immaginava neanche scoprendo che invece le soluzioni ci sono e ci sono anche le soluzioni costruttive”.Accanto a lui ancora Brenda Lodigiani, nei panni dell’imbruttita. “C’è una grandissima crescita in questo film, siamo riusciti insieme ai registi a far crescere il personaggio a trovarle più sfumature siamo andati più in profondità c’è una storia fa parte della storia ed escono dei lati che prima non erano visti quindi per me è stato molto molto divertente finalmenteAl centro sempre Milano e la sua atmosfera. Paolo Calabresi. “Quello che a me fa più impressione in questi ultimi anni è una città che quando l’ho vissuta io era completamente diversa, che respirava una cultura mitteleuropea che adesso non c’è più”.Alla regia Pietro Belfiore, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella e Davide Rossi e Davide Bonacina che spiega “abbiamo cercato di fare un film comico e leggero che voleva anche raccontare una evoluzione di una città e di un Paese”.Il film ( prodotto da Giovanni Cova per QMI in associazione con Medusa Film e Ramaya Productions e in collaborazione con Prime Video) sarà nelle sale il 26 settembre.