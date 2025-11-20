Il ministro Crosetto in visita negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar

Il saluto ai militari italiani della missione “Ferocious Falcon 6”

Milano, 20 nov. (askanews) – Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha concluso una missione istituzionale negli Emirati Arabi Uniti e in Qatar, nel corso della quale ha incontrato le principali autorità politiche e militari dei due Paesi con l’obiettivo di rafforzare la cooperazione bilaterale. In particolare ci sono stati colloqui con i ministri della Difesa dei due Paesi (Mohamed Bin Mubarak Al Fadhel Al Mazrouei per gli Emirati e Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani per il Qatar) e lo sceicco Mohamed Bin Zayed, Presidente degli Emirati Arabi Uniti.Nel corso della missione, il ministro ha anche salutato i militari italiani impegnati nell’esercitazione multinazionale “Ferocious Falcon 6” con Francia, Qatar, Regno Unito, Stati Uniti e Turchia esprimendo la sua gratitudine per la professionalità e l’impegno con cui rappresentano l’Italia.La visita si è conclusa presso l’Ambasciata d’Italia a Doha, dove il Ministro, insieme all’Ambasciatore Paolo Toschi, ha partecipato alla cerimonia di scoprimento di una targa in onore dei Caduti.