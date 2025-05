Il ministro della Difesa Crosetto all’adunata degli Alpini a Biella

BIELLA (ITALPRESS) – Il Ministro della Difesa Guido Crosetto ha partecipato oggi all’adunata degli alpini a Biella. “Un onore immenso sfilare insieme al Medagliere dell’Associazione Nazionale Alpini. Da Alpino, figlio e nipote di Alpini, è una gioia profonda essere qui. Viva gli Alpini, sempre!” Così il Ministro Crosetto, che poi ha continuato “Ho accolto il Presidente del Senato Ignazio La Russa alla 96ª Adunata degli Alpini. Dove sto assistendo ad una tradizione ormai consolidata: migliaia di volti, ore di marcia, un solo spirito: l’amore per il Corpo degli Alpini, per le Forze Armate e per il Tricolore. Un’Italia che onora la sua storia e i suoi valori”.

ads/mgg/mca1

(Fonte video: Ministero della Difesa)