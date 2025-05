Il ministro della Difesa Crosetto in Sardegna per Joint Stars 2025

ROMA (ITALPRESS) – Il ministro Guido Crosetto ha vissuto una giornata insieme al personale della Difesa impegnato, in Sardegna, nella Joint Stars 2025, esercitazione multi-dominio e Inter-agenzia, pianificata e condotta dal Comando Operativo di Vertice Interforze (COVI). “La sicurezza non è scontata. È il frutto di addestramento, cooperazione e prontezza. Senza sicurezza non c’è libertà, senza libertà non c’è futuro, e alla Joint Stars 2025 il futuro è oggi. Dalla terra allo spazio: un’esercitazione della Difesa che abbraccia tutti i domini operativi integrando operazioni terrestri, marittime, aeree, cibernetiche e spaziali per affrontare minacce avanzate, come attacchi informatici e utilizzo di droni, riflettendo la complessità dei conflitti e degli scenari attuali di crisi. Bene il coinvolgimento di Corpi dello Stato, Agenzie governative e del mondo accademico per la pianificazione di scenari complessi. Perché la sicurezza del Paese è una responsabilità condivisa tra molti attori”, ha detto il ministro Crosetto, che nel corso della visita, a bordo di Nave Trieste della Marina Militare, ha assistito ad una fase dell’esercitazione nella quale è andata in onda la risposta del sistema di difesa aerea e missilistica integrata ad una minaccia complessa, tipica degli attuali scenari e aree di conflitto. Grazie a tecnologie in grado di fondere attività reali, simulate e sintetiche infatti è stato possibile testare le capacità di risposta e il grado di prontezza operativa.

mca3/sat

(Fonte video: Ministero della Difesa)