Il ministro della Difesa Guido Crosetto ricoverato d’urgenza per dolori al petto: sospetta pericardite

Resta in osservazione in ospedale il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ricoverato d’urgenza nella notte per i forti dolori al petto. I medici sospettano un caso di pericardite, dopo che la coronarografia a cui e’ stato sottoposto ha dato esito negativo. Il ministro si trova nella terapia intensiva del San Carlo di Nancy, l’ospedale del quartiere Aurelio, a Roma, dove si era presentato da solo e a piedi al pronto soccorso in piena notte, spiegando di aver avuto dolori al petto per tutta la giornata. Crosetto, 60 anni, gia’ nel 2013 si era dovuto ricoverare per problemi cardiaci e in quell’occasione aveva ammesso che poteva essere legato alle troppe sigarette, essendo arrivato a fumarne 150 in un giorno. La pericardite, probabile causa di questo nuovo ricovero, e’ un’infiammazione del pericardio, la ‘sacca’ che contiene e protegge il cuore. Di solito e’ conseguenza di infezioni virali trattabili con farmaci antinfiammatori, ma puo’ anche originare da batteri, funghi o parassiti. Nel caso di un versamento significativo, si ricorre al drenaggio del liquido attraverso un catetere introdotto tra le membrane pericardiche. Al ministro sono arrivati gli auguri del governo e di numerosi esponenti politici, oltre che dei vertici militari. “Un grande abbraccio e tanti auguri di pronta guarigione al ministro Crosetto”, ha scritto sui social la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, “con la tua forza e la tua determinazione, sono sicura che supererai anche questa sfida. “Al ministro della Difesa Crosetto, al carissimo Guido i migliori auguri di superare velocemente e bene questo momento di difficolta’. Torna prestoe’ un ordine!”, ha scritto Giorgio Mule’, vicepresidente della Camera (Fi) e componente della commissione Difesa. “Auguri Guido! Tieni duro”, lo ha incoraggiato il leader di Azione, Carlo Calenda. Auguri sono arrivati anche dalla segretaria del Pd, Elly Schlein, Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli, di AVS, nel corso di un’iniziativa contro il Ponte sullo Stretto, e dal leader M5s, Giuseppe Conte.