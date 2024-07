Il ministro delle Imprese Adolfo Urso inaugura a Napoli la Casa del Made in Italy

Venerdì alle ore 10, in piazza Garibaldi 19 a Napoli, il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, inaugurerà la Casa del Made in Italy del capoluogo campano. Continua lo sviluppo del progetto delle Case del Made in Italy, già inaugurate a Torino, Catania, Perugia e L’Aquila, primi dei 55 presidi previsti dal Mimit sul territorio nazionale. L’obiettivo è favorire un contatto diretto con i territori, garantendo un raccordo efficace tra le sedi locali e le direzioni generali centrali del dicastero. Questo nuovo approccio mira a creare sinergie con gli stakeholder, raccogliendo le istanze locali per tutelare, promuovere e valorizzare il Made in Italy. Seguirà un punto stampa (accrediti a ufficio.stampa@mise.gov.it entro domani, giovedì 11 luglio).