Il ministro Lamorgese: Napoli, tenere alta la guardia. Nel pomeriggio in Prefettura il vertice per la sicurezza

“Napoli è una città in cui bisogna sempre tenere alta la guardia”. Lo dichiara il ministro dell’Interno Luciana Lamorgese in un’intervista al quotidiano Il Mattino. Lamorgese, che nel pomeriggio parteciperà al Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura a Napoli, spiega che “la situazione della criminalità organizzata nel capoluogo partenopeo, già particolarmente variegata, appare in continua evoluzione. Si registrano alcune azioni violente tra componenti dei vari clan per la ricerca e l’affermazione della leadership nei vari quartieri”. E, aggiunge, “in alcune realtà è presente anche una generazione di nuove leve particolarmente agguerrite e contrapposte che affermano la loro presenza con modalità violente e volutamente eclatanti che mettono a repentaglio l’incolumità dei cittadini e allarmano interi quartieri. Le forze di polizia, quindi, stanno compiendo ogni sforzo possibile per rendere più serrato il controllo del territorio”. Lamorgese ricorda che “la Prefettura di Napoli, fin dal 2017, ha istituito un apposito tavolo sul tema del disagio e della devianza giovanile e ha avviato, con i fondi del Pon Legalità, un progetto quinquennale per la presa in carico di 300 minori, tra i 6 e i 18 anni, a grave rischio di esclusione sociale” e cita l’iniziativa in materia di contrasto alla devianza giovanile “dei cosiddetti maestri di strada, anche questa finanziata con risorse del Pon”.